Seitenblicke Magazin Exklusiv: Susanna Hirschler: Darum ist jetzt alles aus!

Wien (OTS) - Im exklusiven Interview mit dem "Seitenblicke Magazin" bestätigt Susanna Hirschler erstmals die Trennung von ihrem Lebenspartner Thomas. Der ehemalige "Dancing Star" über die Hintergründe: "Ich habe mich nicht mehr begehrt gefühlt - und genau so umgekehrt!" Es sei kein spezieller Vorfall Schuld am Liebes-Aus, vielmehr sei die "Beziehung langsam eingeschlafen." Die Kommunikation habe gefehlt und das gegenseitige Interesse aneinander. Wie es der Schauspielerin mit ihrer neuen Lebenssituation geht und wie man ihr Herz erobern könnte, lesen Sie in der morgen erscheinenden Ausgabe des "Seitenblicke Magazins".

