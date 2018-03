Währinger Straße: Bims schon ab 15. August wieder normal unterwegs

Wien (OTS) - Mit Hochdruck haben die Wiener Linien in den letzten Wochen an der Verbesserung des Gleisuntergrundes und der Erneuerung der Gleise in der Währinger Straße zwischen Schottentor und Sensengasse gearbeitet. Um die umfassenden Arbeiten durchzuführen, musste der Betrieb der Straßenbahnlinien 37, 38, 40, 41 und 42 in diesem Bereich für sechs Wochen gesperrt werden.

"Der große Einsatz der Mitarbeiter vor Ort ermöglicht es, dass bereits mit Donnerstag, 15. August 2013, die fünf Straßenbahnlinien wieder wie gewohnt im Einsatz sein können", so Wiener-Linien-Geschäftsführer Eduard Winter. Planmäßig hätte der Straßenbahnbetrieb ab 19. August wieder aufgenommen werden sollen.

