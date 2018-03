ÖH zu Integrationsbericht 2013

Es müssen auch Maßnahmen im Hochschulbereich getroffen werden!

Wien (OTS) - Mit großem Interesse hat die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) die Präsentation des Integrationsberichts 2013 verfolgt. Leider stellte sich dabei heraus, dass im Bericht zwar vielfach "Bildung" als Schlüssel zur gelungenen Integration gesehen wird, jedoch keine einzige der geplanten Maßnahmen im Hochschulbereich getroffen werden soll. "Inklusion muss bedeuten, dass Menschen in vollem Unfang an einer Gesellschaft teilnehmen dürfen. Diese Teilnahme darf sich nicht in einer "Bildungspflicht" bis zum 18. Lebensjahr erschöpfen", so Julia Freidl vom ÖH Vorsitzteam.

Für die ÖH steht daher außer Frage, dass zukünftig auch Maßnahmen im Hochschulbereich getroffen werden müssen. "Noch immer ist es für viele Studierende aus dem Ausland nicht möglich, sich ihr Diplom überhaupt anerkennen zu lassen und wenn ja, dann nur mit sehr großem Verwaltungsaufwand", gibt Freidl zu bedenken. Außerdem müssen sich Österreichs Hochschulen noch zusätzlich internationalisieren. "Ausländische Studierende stoßen in Österreich auf zu viele Hürden, etwa doppelte Studiengebühren für Drittstaatenangehörige und ein verschlossener Arbeitsmarkt, um nur einige Beispiele zu nennen. Fachhochschulen dürfen im Jahr sogar kostendeckende Beiträge von Drittstaatenstudierenden einheben. Es müssen daher noch mehr Studiengänge auf Englisch angeboten werden , internationale Abschlüsse anerkannt werden und der Zugang zum Arbeitsmarkt weiter geöffnet werden!", fordert Freidl

Dass Maßnahmen notwendig sind, zeigen auch die zahllosen Anfragen beim Referat für ausländische Studierende der ÖH. "Wir haben es täglich mit Menschen zu tun, die aufgrund zahlreicher Probleme nicht in Österreich studieren können und denen so ihre Zukunft verbaut wird. Ein Integrationsbericht sollte unserer Meinung nach auch auf solche Probleme eingehen!", so Freidl noch einmal abschließend.

