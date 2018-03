Fundament Bildung - Wenn Schüler Schule bauen

Schulbau-Projekt in Kenia mit Ergebnis von 26.678,44 Euro erfolgreich abgeschlossen

Wien (OTS) - Die Schülerunion "baut" im heurigen Schuljahr gemeinsam mit Schülern aus ganz Österreich eine Schule in Kenia. Den Startschuss bildete ein Kick-Off Event am 4.März im Museumsquartier, in dessen Rahmen mit prominenten Unterstützern wie Thomas Schäfer-Elmayer, Clemens Unterreiner, Christine Weidinger, Serge Falck ein kleines Häuschen aus Ziegelsteinen errichtet wurde. Anschließend begannen Schüler in jedem Bundesland, an ihrer Schule und im privaten Umfeld Spenden zu sammeln. Nun kann eine erfreuliche Bilanz gezogen werden: Es wurden insgesamt 26.678,44 Euro gesammelt - genug Geld um einen Gebäudekomplex vollkommen fertig zu stellen. Der Schulbau vor Ort wird vom Tiroler Verein ASANTE koordiniert, die Weiterführung des Projekts übernimmt weiterhin die Schülerunion.

"Die Möglichkeit zur Schule zu gehen, ist in Österreich eine Selbstverständlichkeit und nichts Besonderes. Das Bewusstsein für die Ressource Bildung und die daraus folgende Chance auf ein selbstbestimmtes Leben zu stärken, war und ist eines der übergeordneten Ziele des Projekts. Dieses Ziel haben wir erreicht. Hunderte Schüler haben sich entschlossen, an ihrer Schule oder gemeinsam mit Freunden ein Charity-Projekt durchzuführen. Angefangen bei einem Spendenlauf, einem Clubbing oder Konzert bis hin zum Sammeln im privaten Bereich und einer Tombola war hier alles dabei. Ich möchte mich auf diesem Wege auch herzlich bei allen Mitwirkenden für ihre Kreativität und ihr Engagement bedanken", so Bundesobmann Daniel Perschy.

In Österreich werden pro Jahr 10.896,15 Euro in die Bildung des Einzelnen gesteckt. In Kenia muss der Schüler mit 98,61 Euro pro Person an Bildungsausgaben auskommen. Ab der Oberstufe muss in Kenia zudem Schulgeld gezahlt werden, das viele Eltern nicht für ihre Kinder aufbringen können. Grund für die Schulgelderhebung ist nicht zuletzt die geringe Anzahl an Schulen im ganzen Land.

Die Mpirani Primary School wird in Kenia, genauer gesagt im Kilifi District, errichtet. Kilifi District liegt etwas nördlich von Mombasa und ist der zweitärmste Bezirk in Kenia. Die Schule wird drei Schulklassen, eine Kindergartenklasse, Toilettenanlagen für Mädchen, Burschen und Lehrer, ein Lehrerzimmer und ein Büro für den Headmaster umfassen.

Die Schülerunion ist die größte Interessensvertretungsorganisation für Österreichs Schüler. Über 30.000 Mitglieder vernetzen sich, um sich auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene für eine Verbesserung der Schule auf Basis der Schülerinteressen einzusetzen. Entsprechende Forderungen bringt die Schülerunion zusätzlich im Rahmen der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 27 von 29 Mandaten hält.

