ARBÖ-Pannendienst stellt sich der Hitze

ARBÖ-Techniker im Dauereinsatz - Schwerpunkt auf klassischen Hitzepannen - ARBÖ-Hitze-Tipps

Wien (OTS) - Bei diesen Temperaturen gibt sich die Batterie von Mensch und Auto geschlagen. Seit Tagen beherrschen hitze-typische Pannen den ARBÖ-Pannendienst. Besonders bei tropischen Temperaturen über 30 Grad, die Österreich gerade dominieren, sind Auto-Batterien anfällig und streiken. Aber auch Schusseligkeiten, wie eingesperrte Schlüssel oder falsch tanken, lassen die ARBÖ-Techniker ausschwirren. Denn auch die menschliche Batterie scheint in diesen Tagen nicht voll aufgeladen zu sein.

Von Vorarlberg bis Wien zieren Starthilfen und überhitzte Kühlsysteme die Pannenlandschaft, meldet das ARBÖ-Callcenter. In Tirol rückte der ARBÖ-Pannendienst vermehrt im Raum Innsbruck aus, Grund waren hier oftmals defekte Batterien und Auffahrunfälle. Auch in Niederösterreich wiederholten sich die typischen Hitzeklassiker wie eingesperrte Schlüssel in Badetaschen, Randstein-Küsse und schlappe Batterien, so Kommerzialrat Franz Pfeiffer, Landesgeschäftsführer des ARBÖ Niederösterreich. Bei Hitze, wie auch bei Kälte, gibt sich eine schlecht gewartete Batterie geschlagen. Um dieses Szenario zu vermeiden, rät der ARBÖ, Batterien, die älter als fünf Jahre auf dem Buckel haben, in einem ARBÖ-Prüfzentrum überprüfen zu lassen. Aber auch die Kühler- und Klimaanlage sollte gecheckt werden. Denn: "Sicher ist sicher, dann kann man getrost die Fahrt in den Urlaub ohne Verzögerung beginnen."

Die Affenhitze macht Autofahrer unkonzentrierter und in der Nervosität tanken sehr viele Diesel anstatt Benzin - oder umgekehrt. Auch ausgesperrte Autobesitzerinnen und Autobesitzer sind bei den Temperaturen keine Seltenheit. Bei derartigen Problemen behalten die Pannenhelfer des ARBÖ - erreichbar unter der Notrufnummer 1-2-3 in ganz Österreich - einen kühlen Kopf. Viel schlimmer jedoch sind die Probleme, auf die der ARBÖ nur sehr wenig Einfluss hat. Viele machen den Fehler keine oder zu wenig Pausen einzulegen und setzen die Fahrt nahezu dehydriert und müde fort - das ist ein Riesenfehler, der einen Unfall zur Folge haben kann. "Pausen einplanen und auch einhalten", sollte die Devise lauten.

ARBÖ-Hitze-Tipps

Kinder und Tiere niemals im Auto zurücklassen! Auch im Schatten geparkt sollte man nicht vergessen: Die Sonne wandert, das kann lebensgefährliche Auswirkungen auf Kind und Hund haben. Innerhalb kürzester Zeit kann sich das Auto innen zum Backofen verwandeln. Die Farbe des Autos spielt dabei keine Rolle - der Glashauseffekt wird durch die Scheiben erzeugt, warnt der ARBÖ.

Direkte Sonneneinstrahlung mindern. Wenn möglich einen schattigen Parkplatz suchen und dabei nicht darauf vergessen, dass die Sonne weiterwandert. Sollte dies nicht möglich sein, Sonnenblenden, die hinter die Windschutzscheibe gelegt werden, mindern die Sonneneinstrahlung auf das Armaturenbrett und ein brennend heißes Lenkrad, aufgeheizte Schalthebel und glühende Sicherheitsgurtschnallen werden vermindert.

Handtuch oder Leintuch über den Kindersitz legen. Auch das mindert die Hitze. Kinder trotzdem niemals sofort in den Kindersitz setzen -immer mit der Hand testen, ob man das Kind dabei "verbrühen" könnte.

Viel Trinken! Alkohol ist dabei klarerweise zu vermeiden. Am besten zwei bis drei Liter Mineralwasser, Limonaden, Fruchtsäfte oder Tee trinken. Achtung bei isotonischen Getränken: Ein Drink pro Stunde ist genug. Ansonsten wird der Körper zu sehr aufgeputscht. Nicht vergessen: Kinder brauchen mehr Flüssigkeit als Erwachsene, damit sie keinen gesundheitlichen Schaden davontragen.

Magen nicht belasten. Auf fettreiche Mahlzeiten verzichten, da dies die Konzentrationsfähigkeit verringert und ermüdet. Besser ist leichte Kost die leckere Salate, magerer Schinken, Käse, Obst, Vollkorngebäck, knackiges Gemüse.

Sitzlehnen wenn möglich umklappen. Sitzlehnen so klappen, dass sie nicht frontal von der Sonne beschienen werden.

Gut durchlüften. Nicht ins glutheiße Auto einsteigen und wegfahren, zuerst alle Fahrzeugtüren öffnen und kurz durchziehen lassen.

Klimaanlage nicht auf "Polarkreis" schalten. Glücklich diejenigen, die im Auto eine Klimaanlage installiert haben. Wenn diese noch gereinigt und gewartet ist (Service beim ARBÖ möglich), nicht mit "Eiszapfen"-Temperatur läuft (Gefahr einer Verkühlung) und die kalte Luft nicht direkt auf den Körper zielt, steht dem wahren coolen Fahrterlebnis nichts mehr im Wege.

