FPÖ-Deimek: Goldleihegeschäfte der Nationalbank sind offenzulegen

Transparenz im Umgang mit Vermögen der Menschen

Wien (OTS) - Über Jahre hinweg führten Nationalbank und Finanzministerium die Menschen dieses Landes in die Irre. Seit einiger Zeit ist bekannt: Jeder sechste Goldbarren der Nationalbank wurde verliehen. FPÖ-Nationalratsabgeordneter Gerhard Deimek und seine Partei fordern, diese Praxis völlig einzustellen. "Das Gold muss zu 100 Prozent in physischer Form im Inland gelagert werden", erhärtet Deimek einmal mehr seine Forderungen.

Die Finanzkrise sei offenkundig noch keineswegs ausgestanden. Niemand könne wissen, wie sich die Situation an den internationalen Finanzmärkten etwa nach der deutschen Bundestagswahl entwickeln werde, "geschweige denn, wie es in den nächsten Jahren global und im europäischen Kontext aussehen wird". Die FPÖ lehnt Goldleihegeschäfte und Verbriefungsdeals mit dem Gold der Österreicherinnen und Österreicher strikt ab. "Das Gold der Nationalbank ist das Eigentum der Bevölkerung. Nur durch den Fleiß und die Arbeit der Menschen unseres Landes konnten die unzähligen Barren in den Besitz der Nationalbank kommen", fordert Deimek entsprechend respektvollen Umgang mit dieser "goldenen Leistungsbilanz Österreichs".

"Wir fordern die Offenlegung aller vergangenen und aktuellen Goldleihegeschäfte der OeNB. Auf die Aussagen und Erklärungen von Bankmanagern oder in diesem Fall Ewald Nowotnys möchte ich mich nicht verlassen müssen", erinnert Deimek an die vom BAWAG-Skandal überschattete Vergangenheit Nowotnys und die bestenfalls begrenzte Seriosität vieler Bankmanager. "Das Gold der Österreicherinnen und Österreicher soll im Ernstfall den Menschen helfen und nicht abgestumpfte Bankbilanzen aufpolieren", schließt Deimek.

