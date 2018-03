FPÖ-Deimek: Rudi Kaske geriert sich als sozialistischer Wahlhelfer

Schluss mit Etikettenschwindel

Wien (OTS) - Der Ex-BAWAG-Banker und nunmehrige Arbeiterkammerpräsident Rudi Kaske tritt seit Beginn des Vorwahlkampes vermehrt in Erscheinung. Seine Positionen ähneln bzw. gleichen den Forderungen der SPÖ meist mehr als auffällig, kritisiert der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Gerhard Deimek. Offenkundig betreibe das Umfeld der Sozialdemokratie "Wahlkampf-Outsourcing". Kaske scheint in diesem Spiel gerne mit parteitreuen Forderungen und entsprechenden Pressekonferenzen zur Verfügung zu stehen.

"Warum spart Kaske sonst etwa die Problembereiche innerhalb der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft systematisch aus und konzentriert sich auf billigen Klassenkampf?", stellt Deimek in den Raum. Die Glaubwürdigkeit Kaskes sei allerdings ebenso hinterfragenswert wie seine tatsächliche innenpolitische Rolle. Schließlich saß er über Jahre im Aufsichtsrat der BAWAG und will nichts von jenen Vorgängen gewusst haben, die in einen der größten Skandale der II. Republik münden sollten. Obendrein sei es wohl auch erst seit der Ära Vranitzky möglich, dass sich ehemalige "Spitzenbanker als Verfechter der Sache der Arbeit gerieren", merkt Deimek an.

Die Arbeiterkammer würde rücksichtslos vor den Wahlkampfkarren gespannt. "Mich erinnert das an Outsourcing. Schließlich sind die zulässigen Wahlkampfkosten klar gedeckelt. Doch die SPÖ scheint dieses Gebot - rechtlich zwar legal, aber deshalb nicht weniger illegitim - zu unterlaufen", stellt Deimek fest. "Wenn Kaske als sozialdemokratischer Wahlkampfhelfer aktiv sein will, dann steht es ihm frei, Feuerzeuge und Kugelschreiber zu verteilen. Aber als Herr Kaske und nicht als Herr Präsident der Arbeiterkammer", so Deimek.

