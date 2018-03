Debatte um 24-Stunden Betreuung - FPÖ mit Lösungsvorschlag

Hofer will Bundesgenossenschaft für Pflege und Betreuung

Wien (OTS) - In die Debatte um die Legalität und Finanzierung der sogenannten 24-Stunden Betreuung schaltet sich nun die FPÖ ein und präsentiert einen Lösungsvorschlag, der die Finanzierbarkeit der Leistungen für pflegebedürftige Personen weiterhin möglich machen und gleichzeitig die rechtlichen Unwägbarkeiten beseitigen soll.

FPÖ-Vizeparteiobmann Norbert Hofer: "Es ist bisher aus verschiedenen Gründen nicht gelungen, für leistbare Pflege und Betreuung eine rechtlich makellose und für die Betroffenen praxistaugliche politische Lösung zu erzielen. Darüber hinaus sehen sich pflegebedürftige Menschen durch bürokratische Verpflichtungen im Rahmen der Anmeldung des Personals überfordert. Das ist der Hauptgrund, warum es nur so wenige unselbständige Beschäftigte in diesem Bereich gibt. Die arbeitsrechtliche Komponente der Pflege- und Betreuungsproblematik bei der sogenannten selbständigen Variante ist aber umstritten."

Während die Regierung schon in ihrem Programm eine Bevorzugung der selbständigen Pflege festgeschrieben hatte, waren Arbeitsrechtsexperten der Meinung, dass es diese in der Form gar nicht geben kann und warnten trotz des angekündigten Rückforderungsverzichts vor der Möglichkeit der zivilrechtlichen Klage auf Anerkennung als Arbeitnehmer.

Das Problem bei der unselbständigen Pflege liegt aber darin, dass nach geltender Rechtslage der Pflegebedürftige zum Arbeitgeber mit allen dazugehörigen Pflichten gegenüber sämtlichen Behörden wird. Das beginnt mit den Meldepflichten bei der Gebietskrankenkasse, geht über die Pflicht zu Sonderzahlungen, Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen und die Mitarbeitervorsorge bis zu den Verpflichtungen gegenüber dem Finanzamt. Auch ein Urlaubsersatz muss gefunden werden.

Hofer: "Pflege- und Betreuungsbedürftige, die unselbständige Pfleger beschäftigen, sehen sich nicht in der Lage, all den bestehenden Verpflichtungen nachzukommen. Sie bleiben in der Illegalität und gehen damit ein enormes Risiko ein."

Eine praxistaugliche Lösung wäre laut Hofer die Schaffung einer bundesweit aktiven Trägerorganisation in Form einer Genossenschaft, die für die Pflege- und Betreuungsbedürftigen unselbständige Pfleger und Betreuer beschäftigt und den Betroffenen auf diesem Weg alle administrativen Leistungen abnimmt.

Norbert Hofer: "Der Pflegebedürftige als Nutzungsberechtigter der Leistungen der Genossenschaft kann - wenn die entsprechende Qualifikation vorhanden ist - den Pfleger oder Betreuer seiner Wahl bei der Genossenschaft beschäftigen lassen und braucht sich auch keine Sorgen wegen einer Urlaubsvertretung machen. Er kann versichert sein, dass alle administrativen Schritte pünktlich und richtig gesetzt und von der Genossenschaft auch die Qualität der Pflege- und Betreuungsleistungen sichergestellt werden."

Diese Bundespflegegenossenschaft für Pflege und Betreuung stellt dabei, so die FPÖ, ihre Leistungen pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen als Genossenschafter ohne Gewinnabsicht zur Verfügung. Die Bundespflegegenossenschaft für Pflege und Betreuung könnte auch imRahmen der Ausbildung und der Weiterbildung von Pflege- und Betreuungspersonal aktiv werden und eng mit dem Arbeitsmarktservice zusammenarbeiten.

Hofer: "Damit eröffnet sich die Möglichkeit, die unselbständige Pflege auf ein festes soziales und rechtliches Fundament zu stellen und auch für die Anforderung der Zukunft gerüstet zu sein."

