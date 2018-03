Aeskulapp sichert sich die Dienste des Pharma-Marketing Experten René Neubach zum Ausbau der Business Unit Consulting Services

Wien (OTS) - Die in Wien ansässige digitale Healthcare Agentur Aeskulapp Mobile GmbH erweitert ihren Geschäftsbereich um jenen des Digital Marketing Consultings. Neben den bisherigen Dienstleistungen der technischen Entwicklung von mobilen Applikationen bietet Aeskulapp ab sofort auch umfassende strategische Betreuung und ganzheitliche Konzepte für Kunden im Gesundheitsbereich. Damit reagiert die Agentur auch auf die wachsende Nachfrage nach Multi-Channel Kompetenzen.

Individuelle strategische Beratung durch Experten

Hierzu hat sich Aeskulapp die Dienste von René Neubach gesichert, der profunde Erfahrungen im internationalen Healthcare Bereich nachzuweisen hat und die Business Unit Consulting Services beginnend mit August aufbauen und betreuen wird. Sein Verantwortungsbereich umfasst die Konzeption und Erstellung von umfangreichen Beratungsprodukten sowie die Kundenberatung selbst.

Wissenslücke durch ganzheitliche Beratung schließen

"Durch meine langjährige Tätigkeit in der Pharmaindustrie und zahlreiche Unterhaltungen mit Kollegen habe ich erkannt, dass ein sehr großer Bedarf an Informationen rund um den sinnvollen, sicheren Einsatz von digitalen Medien besteht. Nicht zuletzt aufgrund geänderter Vorzeichen im Gesundheitswesen und im Informationskonsum diverser Zielgruppen freue ich mich auf die Herausforderung, Kunden nicht nur zu beraten, sondern auch mit Ideen und Konzepten zu inspirieren," erklärt René Neubach seine neue Tätigkeit.

"Ich freue mich, dass René unser Team verstärkt und bin mir sicher, dass seine wertvollen Erfahrungen einen deutlichen Mehrwert für Aeskulapp und unsere Kunden bedeuten. Verantwortlich für den Bereich Consulting Services stellt er das Bindeglied zwischen Pharmaindustrie und digitalem Marketing dar," gibt sich Fritz Höllerer, Geschäftsführer von Aeskulapp, erfreut.

Biographie René Neubach

René Neubach weist 15 Jahre Erfahrung im digitalen Marketing vor und war in dieser Zeit für mehr als 800 Projekte verantwortlich. Gestartet hat seine Karriere in Online Web Agenturen im Jahr 1998, in denen er in verschiedensten Funktionen als Art Director, Konzepter und Creative Director tätig war.

Im Jahr 2006 startete er seine Karriere in der Pharmaindustrie bei Wyeth Pharmaceuticals, wo er in regionaler Funktion für die Gründung des Vienna eMarketing Centers mitverantwortlich zeichnete, das nach der Übernahme von Wyeth durch Pfizer fortgeführt wurde.

Bis zum Ende seiner Tätigkeit bei Pfizer im Juni 2013 als Manager für Multi-Channel Marketing war das eMarketing Center eine interne digitale Service Agentur mit 70 Mitarbeitern in Wien, die in 44 Märkten Projekte durchführte und von René Neubach vollinhaltlich geführt wurde.

