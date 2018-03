Value Instruments von Rohde & Schwarz liefern hochwertige Messtechnik zu niedrigen Preisen

München (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Die Messtechniklösungen von Rohde & Schwarz stehen für höchste Qualität, Präzision und Innovation. Dass sie auch kostengünstig zu haben sind, zeigt das umfangreiche Portfolio an Universalmessgeräten. Rohde & Schwarz und die Unternehmenstochter HAMEG Instruments vermarkten daher ab sofort ihre Messtechnik im Einstiegspreissegment unter dem neuen gemeinsamen Label "Value Instruments by Rohde & Schwarz". Rohde & Schwarz hat seine Basisproduktpalette, die aus präzisen, zuverlässigen und kostengünstigen Instrumenten besteht, unter dem Label "Value Instruments" gebündelt. Zu den Value Instruments gehören neben Spektrumanalysatoren und Oszilloskopen auch EMV- Precompliance-Produkte sowie Netzteile und Netzgeräte von Rohde & Schwarz sowie der Unternehmenstochter HAMEG Instruments.

Mit den Value Instruments adressiert der Premium-Anbieter neben Großkonzernen ausdrücklich auch Anwender in Mittelstandsunternehmen, denen Produkte von Rohde & Schwarz bislang zu kostenintensiv erschienen. Roland Steffen, Leiter des Geschäftsbereichs Messtechnik und Mitglied der Geschäftsleitung bei Rohde & Schwarz, sagt: "Ob in Entwicklungsabteilungen großer Elektronikkonzerne oder im kleinen Servicelabor: Nicht immer geht es um hochkomplexe Messungen, nicht immer brauchen Anwender High-End-Messtechnik. Sie benötigen zuverlässige und präzise Universalmessgeräte. Genau an diesem Punkt setzt Rohde & Schwarz mit seinen Value Instruments an. Die Produkte bieten praktische Features, gute Messeigenschaften, leichte Handhabung. Und sie eignen sich auch für kleinere Budgets."

Der Verkauf der Geräte läuft über das bewährte Direktvertriebsnetz, über autorisierte Distributoren und R&S Surf-In, den Webshop, der in ausgewählten Ländern verfügbar ist. Weitere Informationen finden sich unter www.rohde-schwarz.com/value.

Rückfragen & Kontakt:

Christian Mokry

Tel.: +49 89 4129-13 052

E-Mail: Christian.Mokry @ rohde-schwarz.com