stARTcamp Wien: Österreichpremiere in der Kunsthalle Wien im Museumsquartier

Social Media ist für jede Kultureinrichtung unverzichtbar

Wien (OTS) - Am 23. August 2013 erlebt das stARTcamp Wien seine Premiere. Die von der Kunsthalle Wien und stARTconference e.V. organisierte "Unkonferenz" diskutiert die interessantesten Entwicklungen und neuesten Trends zum Thema Social Media im Kunst-und Kulturbereich. Im Unterschied zur klassischen Konferenz, bei der das Programm schon lange vor Beginn feststeht, wissen die Teilnehmer erst nach der Vorstellungsrunde und dem Plenum, was sie konkret erwartet. Die Grenzen zwischen Vortragenden und Zuhörern verschwimmen, der Dialog und der inhaltliche Austausch stehen im Vordergrund.

Das stARTcamp Wien richtet sich an die Social Media-Verantwortlichen in den Kultureinrichtungen, Künstlerinnen und Künstler, Kuratorinnen und Kuratoren und all jene, die sich für das Thema Social Media im Kunst- und Kulturbereich interessieren.

Das Ticket kostet 25 Euro und kann unter:

http://www.amiando.com/scvie.html online gekauft werden.

Weitere Informationen unter:

http://www.kunsthallewien.at

http://www.startconference.org

https://twitter.com/scvie

stARTcamp Wien in der Kunsthalle Wien Museumsquartier



Datum: 23.8.2013, 09:00 - 18:00 Uhr



Ort:

Kunsthalle Wien Museumsquartier

Museumsplatz 1, 1070 Wien



Url: www.kunsthallewien.at



Rückfragen & Kontakt:

Kunsthalle Wien

Mag. Katharina Murschetz

Tel.: +43-1-52189-1221

mailto: presse @ kunsthallewien.at

www.kunsthallewien.at