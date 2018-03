Donaustadt: "Zu wahr, um schön zu sein" im Donaupark

Wien (OTS) - Der steirische Kabarettist Paul Pizzera verspricht dem Wiener Publikum wirklich große Dinge: Bei seinem Gastspiel am Freitag, 9. August, auf der "Bühne Donaupark" (Zugang: 22., Arbeiterstrandbadstraße 122, nächst Irissee) beabsichtigt der 1988 geborene Humorist einen "energiegeladenen Höllenritt mit Gitarren, Gebrüll und ganz viel Liebe" zu machen. Im Programm "Zu wahr, um schön zu sein" spricht der aufstrebende Künstler ab 19.30 Uhr über Gesellschaft, Verwandtschaft, Freundschaft, Liebschaft und Bekanntschaft, also über den Alltag. Pizzeras (selbst-)ironische, (zwischen-)menschliche Betrachtungen sind frei von Schönfärberei und erheitern die Zuseher in hohem Maß. Der Eintritt zu diesem Kabarett-Abend im Zeichen der lustigen Wahrheiten ist frei. Information: Telefon 0699/81 36 82 92.

Samstag: American Evergreens, Sonntag: Wiener Schmäh

Das bunte Sommer-Unterhaltungsprogramm auf der Freiluft-Bühne im Donaupark organisiert der "Kulturverein Donaustadt". Noch bis Sonntag, 18. August, werden dort Veranstaltungen für Groß und Klein durchgeführt. Am Samstag, 10. August, fängt um 16.00 Uhr ein Kinder-Nachmittag, samt einer Schmink-Aktion, an. Der österreichische "Rock-Entertainer" Dennis Jale präsentiert am Samstag, 10. August, ab 19.30 Uhr, mit der Band "Jam Gang" die nostalgische Musik-Revue "The Great American Evergreens". Ein Garant für gute Laune ist das "Hans Ecker Trio": Die beliebte Heurigen-Kabarett-Gruppe bringt die Besucher des Donauparks am Sonntag, 11. August, ab 17.00 Uhr, mit dem Programm "Original Wienerischer Schmäh" gewiss zum Lachen. Stets ist der Zutritt gratis. Auskünfte erteilt Vereinspräsident Herbert Sobotka per E-Mail: office @ kv22.at bzw. sobotka22 @ aon.at.

Allgemeine Informationen:

Kabarettist Paul Pizzera:

www.paulpizzera.at

Kulturverein Donaustadt

(Bühne Donaupark, Spielplan 2013):

www.buehnedonaupark.at.

www.kv22.at

Rock-Entertainer Dennis Jale:

www.dennis-jale.com

Hans Ecker Trio (Heurigen-Kabarett):

www.hans-ecker-trio.at

Der Donaupark:

www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/donaupark.html

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at