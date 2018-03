Schwedenbrücke: V.S.O.P. Band spielt "Yachtclub Swing"

"Riverboat Shuffle" am Freitag, Info: Telefon 522 78 66

Wien (OTS) - Den Jazz-Sound der 30er- und 40er-Jahre pflegt das Wiener Sextett "V.S.O.P. Jazzband" mit Begeisterung. Vielfache Auftritte auf großen und kleinen Bühnen, Club-Gastspiele sowie Freiluft-Konzerte beweisen die hohe Qualität der Gruppe. Nicht nur an Land sind die Herren gefragt. Auf Schiffen hört man die jazzige Tanz-und Unterhaltungsmusik aus alten Tagen ebenfalls gerne. Wer bei der nächsten Donaukanal-und Donau-Tour mit dem Motorschiff "Schlögen" mitmacht, kann sich von der Klasse der Kapelle selbst überzeugen. Am Freitag, 9. August, bringen die "V.S.O.P."-Instrumentalisten die Bootsfahrer mit Melodien von Duke Ellington, Fats Waller und anderen Jazz-Granden sofort in Schwung. Der Ausflug beginnt um 19.00 Uhr bei der Anlegestelle bei der Schwedenbrücke (Einlass: 18.00 Uhr) und endet dort um zirka 23.00 Uhr. Um 18.00 Uhr wird die Kasse aufgesperrt. Der Kartenpreis beträgt 35 Euro. Die Jugend (6 bis 15 Jahre) muss lediglich die Hälfte zahlen. Information: Telefon 522 78 66.

Die Bootsfahrt mit den "V.S.O.P."-Musikanten wird im Zuge der Veranstaltungsreihe "Riverboat Shuffle" vom "Classic Jazzclub Wien" organisiert. Neben den Publikumslieblingen Eddie Salmen (Trompete), Siegi Dietrich (Klarinette), Kurt Lang (Posaune), Jürgen Pingitzer (Klavier), Hans Bichler (Bass) plus Wolfgang Hiebl (Trommeln) konzertiert der formidable Solo-Pianist Franz Luttenberger. Beliebte "V.S.O.P."-Klassiker wie der "Yachtclub Swing" dürfen im flotten Lieder-Programm am Freitag auf keinen Fall fehlen. Nähere Auskünfte über die jazzige Schiffstour und die mitwirkenden Künstler gibt Club-Präsident Werner Christen per E-Mail: office @ jazzclub-wien.at.

Allgemeine Informationen:

Jazz-Bootsfahrten "Riverboat Shuffle 2013"

(Classic Jazzclub Wien):

www.jazzclub-wien.at

(Schluss) enz

