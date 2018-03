MODUL University Vienna kommuniziert Forschung mit PR&D

Web Intelligence-Experten nutzen nationale & internationale Erfahrung der Wiener Agentur

Wien (OTS) - Die MODUL University Vienna vertraut seit Kurzem die Kommunikation ihrer umfassenden Forschungsleistung der Wiener Agentur PR&D an. Diese wird besonders die Web Intelligence-Expertise der Privatuniversität am Kahlenberg kommunizieren, die in Fachkreisen bereits stark gefragt ist - spätestens seit der Entwicklung eines Monitoring-Tools für die US-Präsidentschaftswahlen 2008. Laufende Forschungserfolge der Universität sicherten seitdem einen Know-how-Vorsprung. Dieser soll zukünftig professionell an Fach- wie Breitenmedien kommuniziert werden. Für PR&D entschied man sich, da die Agentur umfangreiche Erfahrung mit der PR für Forschungsleistungen an Universitäten und Fachhochschulen hat.

Die MODUL University Vienna kombiniert hochwertige Ausbildung mit anerkannten Forschungsaktivitäten: Tourismus, Hospitality Management, öffentliche Verwaltung und Nachhaltigkeit stehen dabei genauso im Forschungs-Fokus wie Neue Medientechnologie. Zu Letzterem zählt das Themenfeld Web Intelligence, also die automatische Analyse von großen Datenmengen im Internet.

Dazu Mag. Christian Hoffmann, Managing Director der MODUL University: "Die erfolgreiche Einwerbung umfangreicher Forschungsförderungen sichert uns hier einen Know-how-Vorsprung. Diesen wollen wir zukünftig stärker kommunizieren - an die Scientific Community, an mögliche Nutzer und an die allgemeine Öffentlichkeit. Diese sehr unterschiedlichen Zielgruppen in Österreich aber auch international zu erreichen, ist die Expertise von PR&D."

Bei der zukünftigen Verantwortung der Medienarbeit im In- und Ausland kann PR&D - Public Relations für Forschung & Bildung auf umfangreiche Erfahrung mit Forschungs- und Innovationsthemen sowie den größten und aktuellsten Medienverteiler Österreichs für diesen Bereich zurückgreifen. Zur neuen Beauftragung meint Dr. Till C. Jelitto, Managing Partner von PR&D: "Hochschulen sind eine der stärksten Säulen österreichischer Forschung. Den Beitrag der MODUL University Vienna klar und effizient zu kommunizieren, ist eine Aufgabe auf deren Umsetzung wir uns sehr freuen."

Rückfragen & Kontakt:

PR&D - Public Relations für Forschung & Bildung

Mariannengasse 8

1090 Wien

Tel.: +43 / (0)1 / 505 70 44

contact @ prd.at

Web: http://www.prd.at