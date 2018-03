"Auszeit nehmen" und "zu sich finden" - entlang der "via sacra", bei Pferde-Wallfahrten, in Maria Taferl, am Weinviertler Jakobsweg

Ein "Erlebnis Österreich" am Sonntag, 11. August in ORF 2: "Begegnung mit dem Glauben - Pilgern und Wallfahren in Niederösterreich"

St. Pölten (OTS) - Ob Maria Taferl und Stift Klosterneuburg, Kleinmariazell oder Hafnerberg, ob der Jahrhunderte alte Pilgerweg entlang der "Via Sacra" nach Mariazell oder der neu eingerichtete "Jakobsweg Weinviertel": Niederösterreich ist reich an Orten und Routen, wo Menschen wieder "zu sich selbst" finden können.

Tatsächlich steigt die Zahl jener stark an, die einige Tage im Jahr "aus dem Alltag aussteigen" wollen; es sind Menschen, die ihre persönliche "Auszeit" in der Natur und auf dem Weg zu traditionsreichen Zentren des Glaubens nehmen. Als Pilger, die durch das Erleben des Gehens oder auch Reitens zu innerer Ruhe und Einkehr finden - und als Wallfahrer, die das Erreichen eines konkreten spirituellen Ortes als ihr Ziel sehen.

Ein "Erlebnis Österreich" aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Fritz Kalteis, Kamera: Klaus Humann) folgt am Sonntag, 11. August 2013, um 16.30 Uhr in ORF 2 den Spuren beider Gruppen, begleitet Menschen auf ihrem Weg und besucht Pilgergasthöfe und Souvenirstände entlang der bekannten Routen. Dabei werden auch Geschichte und wirtschaftliche Bedeutung des Pilgerns und Wallfahrens lebendig.

Die jüngste Wallfahrt des Landes beginnt in Klosterneuburg: Von hier aus sind 50 Reiter mit ihren Pferden im Rahmen der "Rosswallfahrt" eine Woche lang durch den Wiener Wald unterwegs und machen dabei an zahlreichen geweihten Stätten, etwa in Klausen-Leopoldsdorf Station.

Im Weinviertel wiederum wurde vor drei Jahren der "Jakobsweg Weinviertel" mit verschiedenen Routen ausgeschildert. Sie führen u.a. von Hainburg und Falkenstein bis zum Stift Göttweig, vorbei an zahlreichen Pilgerstätten und geistlichen Zentren wie dem Bildungshaus Großrußbach.

Weit mehr Tradition hat der seit 350 Jahren bedeutendste Wallfahrtsort Niederösterreichs, Maria Taferl. Jedes Jahr kommen zehntausende Menschen hierher, um für ihre Anliegen zu beten oder der Gottesmutter Maria zu danken. Viele bringen kleine Gaben mit, und so prägen heute unzählige Zeichen gelebter Volksfrömmigkeit die Basilika.

Ebenso beliebt ist die "Via Sacra" - verschiedene Strecken führen nach meist vier- bis fünftägiger Wanderung durch weitgehend unberührte Natur zur Basilika von Mariazell. Für unverheiratete Frauen war dieser Weg im Mittelalter übrigens nur in Begleitung ihres Vaters oder von Klerikern erlaubt - es ist eine jener Überlieferungen, von denen es entlang der Pilger- und Wallfahrtswege viele gibt.

