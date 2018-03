LGV-Frischgemüse feiert am 8. August den "Tag der Paradeiser"

Jeder Österreicher isst jährlich 27,7 Kilo Tomaten oder eine Tomate pro Tag

Wien (OTS) - LGV-Frischgemüse Wien) - Am 8. August ist es wieder soweit: die Paradeiser, das mit Abstand beliebteste Frischgemüse der Österreicher, feiert ihren großen Auftritt. Die Gärtner der LGV-Frischgemüse, Österreichs größtem Anbieter von frischem Gemüse, rufen gemeinsam mit der Agrarmarkt Austria den "Tag der Paradeiser" aus.

27,7 Kilo Tomaten pro Kopf: Lieblingsgemüse der Österreicher

Die LGV-Gärtner zählten zu den ersten Paradeisergärtnern Österreichs und bauen Tomaten jetzt bereits seit fünf Generationen an. Die Österreicher sind in dieser Zeit eindeutig auf den Geschmack der Paradeiser gekommen: Lag der Pro-Kopf-Verbrauch 1994/95 noch bei 16 Kilogramm, so isst jede Österreicherin und jeder Österreicher heute beachtliche 27,7 Kilogramm Paradeiser pro Jahr (2011/12, Statistik Austria). Dies entspricht in etwa einer mittelgroßen Tomate an jedem einzelnen Tag des Jahres. Damit sind Paradeiser das bei weitem am häufigsten gegessene Frischgemüse.

Paradeiser-Sortiment bietet volles Aromenspektrum

Aufgrund der großen Beliebtheit beim Konsumenten bauen die LGV-Frischgemüsegärtner heute eine umfangreiche Auswahl an Paradeisern für alle Gelegenheiten an: von klein bis groß, süß bis herb, saftig bis fleischig und gelb bis rot. 13.000 Tonnen Paradeiser (2012) ernten die LGV-Gärtner pro Saison - ein Viertel der gesamten heimischen Paradeiserernte. 52.000 Tonnen wurden insgesamt 2012 in Österreich geerntet (Statistik Austria).

Viele LGV-Frischgemüse-Gärtner spezialisieren sich aus Leidenschaft immer mehr auf einzigartige Tomatensorten, die sie mit ihrer über Generationen andauernden Erfahrung und viel Feingefühl anbauen. "Premiumsorten sind besonders schwierig anzubauen und brauchen viel Sorgfalt, Erfahrung und Zeit, damit sie ihr volles Aromenspektrum entwickeln können. Die Konsumenten schätzen aber, dass sie für jede Vorliebe und jedes Gericht die passende Paradeisersorte bei uns finden", so Mag. Gerald König, Alleinvorstand der LGV-Frischgemüse.

LGV-Gärtnermeister Franz Pannagl baut alte Sorten und Paradeiser-Raritäten an, von denen ein Mix an besonderen Leckerbissen heuer das Sortiment der LGV-Frischgemüse ergänzt: Im Raritäten-Mix findet sich die eindrucksvolle, alte Sorte Ochsenherzen, die von innen nach außen reift und perfekt für den Genuss ist, wenn die Schale sich von grün in Richtung gelb und rot zu verfärben beginnt. Es zahlt sich auch aus, die anderen Sorten des Rariäten-Mixes kennen zu lernen: Marmande Paradeiser sowie rote und rosa Fleischparadeiser. Diese süßen und milden Sorten mit ihren großen Früchten eignen sich besonders zum Füllen, für Sugos, Soßen und frische Salate.

Über LGV-Frischgemüse

Die LGV-Frischgemüse ist Österreichs größter Frischgemüseproduzent. Das genossenschaftlich organisierte Unternehmen wurde bereits im Jahr 1946 unter dem Namen "Landwirtschaftliche Gemüse- und Obstverwertungsgesellschaft für Wien und Umgebung" gegründet und vereint 108 Gärtnerfamilien aus Wien und Niederösterreich.

Die LGV-Gemüsegärtner bieten während der heimischen Saison von Februar bis November viele verschiedene frische Gemüsesorten an, von Melanzani über Tomaten, Paprika und Gurken bis Brokkoli oder Vogerlsalat. Insgesamt ist der LGV-Umsatz 2012 auf rund 73 Millionen Euro gestiegen, der Absatz ging ebenfalls leicht auf 52.000 Tonnen in die Höhe.

