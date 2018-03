Forderung zum Weltkatzentag: Keine Ausnahmen bei der gesetzlichen Kastrationspflicht

VIER PFOTEN sucht Freiwillige für Streunerkatzen-Projekt in Wien

Wien (OTS) - Anlässlich des Weltkatzentags am 8. August macht VIER PFOTEN erneut auf das Leid der Streunerkatzen in Österreich aufmerksam. Die Organisation fordert in diesem Zusammenhang ein Ende der bestehenden Ausnahmen in der gesetzlichen Kastrationspflicht. Für das vor kurzem angelaufene Wiener Streunerkatzen-Projekt sucht VIER PFOTEN außerdem dringend Freiwillige, die mithelfen wollen.

Haben Katzen regelmäßigen Zugang ins Freie, so sind sie laut Zweiter Tierhalteverordnung von einem Tierarzt kastrieren zu lassen, sofern diese Tiere nicht zur kontrollierten Zucht verwendet werden oder in bäuerlicher Haltung leben. "Wir fordern, dass auch Landwirte ihre am Hof lebenden Katzen kastrieren müssen", so VIER PFOTEN-CEO Helmut Dungler.

Nach wie vor werden viele junge Katzen aus landwirtschaftlicher Haltung nach der Geburt schlicht getötet, was natürlich gesetzlich verboten ist. Die überlebenden Tiere werden nicht kastriert - was laut Helmut Dungler ein Teufelskreis ist: "Sie vermehren sich weiter unkontrolliert, damit gehen die Tötungen in der nächsten Generation weiter."

Aber nicht nur am Land, auch in der Stadt vermehrt sich unerwünschter Nachwuchs rasant. Streunerkatzen leben vornehmlich in fremden Gärten, Baugebieten oder Kleingartenanlagen. Mit der Stadt Wien hat VIER PFOTEN vor kurzem daher ein gemeinsames Kastrations-Projekt gestartet, um die Anzahl der auf den Straßen lebenden Tiere zu verringern.

Dafür wurden die Experten von VIER PFOTEN von der Stadt Wien mit einem Streunerkatzenmobil ausgestattet, mit dem sie die Tiere zu Tierärzten und -ärztinnen bringen und im Anschluss an die tierärztliche Versorgung und Kastration wieder in ihrem Revier auslassen. Das Projekt ist zunächst auf zwei Jahre ausgerichtet; danach wird evaluiert, ob weitere Maßnahmen nötig sind.

Einen besonders wertvollen Beitrag für das Projekt leisten die Tierärzte und -ärztinnen, die allesamt ehrenamtlich tätig sind. Aber auch für andere Tätigkeiten werden helfende Hände gesucht. VIER PFOTEN Kampagnen-Mitarbeiterin Indra Kley: "Wir freuen uns über alle, die uns regelmäßig beim Einfangen und dem Transport der Katzen zum Tierarzt unterstützen wollen. Da das Fangen meist in den frühen Morgenstunden stattfindet, wenn die Katzen noch nicht vom Stadtlärm vertrieben werden, sollten die Interessierten morgens und Vormittags Zeit haben. Auch ein eigener Pkw wäre von Vorteil, weil die Gebiete oft am Stadtrand liegen."

Auch Pflegeplätze für junge Kätzchen werden dringend gesucht. "Wer Erfahrung in der Aufzucht von Katzenwelpen hat und sich in diesem Projekt engagieren möchte, soll sich bitte bei uns melden", so Indra Kley. Bis zu einem Alter von etwa sechs Wochen können junge Streunerkatzen noch an den Menschen gewöhnt und vor einem Leben auf der Straße bewahrt werden.

VIER PFOTEN ist aber auch über Futterspenden für die Streunerkatzen dankbar: "Damit könnten die zahlreichen privaten Fütterer unterstützt werden, die sich derzeit schon so aufopferungsvoll um die Katzen kümmern", sagt Indra Kley. Interessierte werden gebeten, sich per Email unter streunerkatzen @ vier-pfoten.org an die Projektmitarbeiter von VIER PFOTEN zu wenden.

VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien. Die 1988 von Heli Dungler gegründete Organisation setzt sich mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Expertise, fundierte Recherchen sowie intensives nationales und internationales Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen: Streunerhunde und -katzen, Labor-, Nutz-, Wild- und Haustiere sowie auf Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht artgemäßer Haltung. Mit Niederlassungen in Österreich, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Rumänien, Schweiz, Südafrika, Ungarn, Ukraine und den USA sorgt VIER PFOTEN für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not. 2013 feiert die Organisation ihr 25-jähriges Jubiläum. www.vier-pfoten.at

