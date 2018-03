EANS-Adhoc: voestalpine AG / voestalpine mit weitgehend stabiler Ergebnisentwicklung, Margen leicht verbessert

Nach dem breiten konjunkturellen Abschwung im Laufe des letzten Jahres kam es in den vergangenen Monaten zu einer gewissen Stabilisierung der Entwicklung. Vor diesem Hintergrund weist der voestalpine-Konzern für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2013/14 eine sowohl im Vergleich zum unmittelbaren Vorquartal als auch im Jahresvergleich alles in allem stabile Ergebnisperformance aus. Die Gearing ratio (Nettofinanzverschuldung in Relation zum Eigenkapital) konnte im 1. Quartal 2013/14 weiter gesenkt werden, die Anzahl der Mitarbeiter ist nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Akquisitionen mit 47.154 (FTE) Beschäftigten per 30.06.2013 auf einen neuen Rekordwert gestiegen.

Für die nächsten Monate zeichnet sich aus heutiger Sicht eine weitere Stabilisierung der globalen Konjunktursituation ab, allerdings bleibt - nicht nur in Europa - ein erhebliches Rückschlagsrisiko. Mit einem zumindest stabilen Konjunkturverlauf in den nächsten Monaten würden auch die Voraussetzungen für eine globale Konjunkturbelebung im Jahr 2014 geschaffen.

In ergebnismäßiger Hinsicht erscheint für den voestalpine-Konzern in Bezug auf EBITDA und EBIT eine Wiederholung der Vorjahresziffern die für 2013/14 unverändert wahrscheinlichste Variante - wenngleich etwas besser abgesichert als noch zu Beginn des Geschäftsjahres.

__________________________________________________________ |(gem._IFRS;_in_Mio._EUR)|1Q_2012/13|1Q_2013/14|Veränderung| |________________________|1.4.12_-__|1.4.13_-__|in_%_______| |________________________|30.6.2012_|30.6.2013_|___________| |Umsatz__________________|3.050,6___|2.936,1___|-3,8_______| |EBITDA__________________|372,4_____|366,3_____|-1,6_______| |EBITDA-Marge_in_%_______|12,2______|12,5______|___________| |EBIT____________________|228,0_____|223,3_____|-2,1_______| |EBIT-Marge_in_%_________|7,5_______|7,6_______|___________| |Ergebnis_vor_Steuern____|185,1_____|179,9_____|-2,8_______| |Ergebnis_nach_Steuern*__|144,9_____|138,6_____|-4,3_______| |Gewinn_je_Aktie_________|0,74______|0,69______|-6,8_______| |Gearing_ratio_in_%______|49,9______|44,0______|___________|

*Vor Minderheitsanteilen und Hybridkapitalzinsen

Der Zwischenbericht über das 1. Quartal GJ 2013/14 der voestalpine AG zum Stichtag 30. Juni 2013 ist auf der Website des Unternehmens www.voestalpine.com unter der Rubrik "Investoren" abrufbar.

