EANS-News: ANDRITZ: Ergebnisse 2. Quartal 2013 und 1. Halbjahr 2013 - Solider Auftragseingang - Erfreuliche Umsatzentwicklung - Ergebnisse unter Vorjahresvergleichswerten

Graz, 7. August 2013. Der internationale Technologiekonzern

ANDRITZ verzeichnete im 2. Quartal/1. Halbjahr 2013 in einem unverändert schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld eine solide Geschäftsentwicklung:

- Der Umsatz der ANDRITZ-GRUPPE im 2. Quartal 2013 betrug 1.446,3 MEUR und war damit um 15,5% höher als im Vorjahresvergleichsquartal (Q2 2012:

1.252,1 MEUR). Dieser Anstieg ist vor allem auf die Konsolidierung des Schuler-Konzerns zurückzuführen. Im 1. Halbjahr 2013 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 2.610,1 MEUR, was einem Plus von 7,1% gegenüber dem Vergleichswert des Vorjahrs entspricht (H1 2012: 2.437,8 MEUR).

- Der Auftragseingang erreichte ein solides Niveau. Im 2. Quartal 2013 ist der Auftragseingang im Jahresvergleich um 3,7% auf 1.237,7 MEUR angestiegen (Q2 2012: 1.193,2), im 1. Halbjahr 2013 lag er mit 2.526,0 MEUR geringfügig unter dem Vorjahresvergleichswert (-1,1% versus H1 2012: 2.554,4 MEUR).

- Der Auftragsstand per 30. Juni 2013 betrug 7.644,4 MEUR, im Vergleich zum Ende des Vorjahrs ein - durch die Konsolidierung von Schuler bedingter - Anstieg um 15,6% (31. Dezember 2012: 6.614,8 MEUR).

- Das Ergebnis (EBITA) der Gruppe im 2. Quartal 2013 betrug 82,7 MEUR und lag damit praktisch auf dem Niveau des Vergleichsquartals des Vorjahrs (-0,5% versus Q2 2012: 83,1 MEUR). Die Rentabilität (EBITA-Marge) erreichte 5,7% (Q2 2012: 6,6%). Dieser Rückgang ist auf Ergebnisminderungen in den Geschäftsbereichen PULP & PAPER (Projektmix) und SEPARATION (Mehrkosten bei Markteinführung einer neuen Produktserie in China) zurückzuführen. Das Ergebnis der anderen Geschäftsbereiche entwickelte sich zufriedenstellend. Im 1. Halbjahr 2013 betrugen das EBITA der Gruppe 96,9 MEUR (-37,7% versus H1 2012: 155,6 MEUR) und die EBITA-Marge 3,7% (H1 2012: 6,4%). Diese deutliche Verschlechterung ist Folge der Ergebnisrückgänge in den Geschäftsbereichen PULP & PAPER (im 1. Quartal 2013 wurde eine Rückstellung im Zusammenhang mit Lieferungen von Produktionstechnologien und Ausrüstungen für ein Zellstoffwerk in Uruguay gebildet) sowie SEPARATION.

- Das EBIT der Gruppe betrug im 1. Halbjahr 2013 65,9 MEUR und verringerte sich damit stärker als das EBITA (-53,9% versus H1 2012: 143,1 MEUR). Der Grund dafür sind die gemäß IFRS planmäßigen Abschreibungen von immateriellen Vermögenwerten im Zusammenhang mit der Akquisition von Schuler.

- Das Konzern-Ergebnis betrug im 1. Halbjahr 2013 46,9 MEUR und lag damit deutlich unter dem Vergleichswert des Vorjahrs (H1 2012: 108,7 MEUR).

- Die Bilanz- und Kapitalstruktur per 30. Juni 2013 war unverändert solide, die Nettoliquidität lag mit 817,7 MEUR trotz der Akquisition von Schuler (knapp 600 MEUR) auf einem guten Niveau (31. Dezember 2012: 1.285,7 MEUR).

ANDRITZ-Vorstandsvorsitzender Dr. Wolfgang Leitner: "Angesichts des insgesamt sehr schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds müssen wir mit der Geschäftsentwicklung der ANDRITZ-GRUPPE zufrieden sein. Für die verbleibenden Monate im Geschäftsjahr 2013 gehen wir davon aus, dass die Investitionsaktivität in unseren Hauptabnehmerindustrien weltweit verhalten bleibt."

Auf Basis dieser Erwartungen, des Auftragsstands sowie aufgrund der Konsolidierung des Schuler-Konzerns erwartet die ANDRITZ-GRUPPE für das Geschäftsjahr 2013 im Jahresvergleich einen Anstieg des Umsatzes. Das Konzern-Ergebnis wird jedoch durch die deutliche Ergebnisverschlechterung in den Geschäftsbereichen PULP & PAPER und SEPARATION sowie die im Zusammenhang mit der Akquisition von Schuler planmäßig erfolgenden Abschreibungen von immateriellen Vermögenswerten deutlich unter dem Vorjahresvergleichswert liegen.

(in MEUR) H1 2013 H1 2012 +/- Q2 2013 Q2 2012 +/- Umsatz 2.610,1 2.437,8 +7,1% 1.446,3 1.252,1 +15,5% HYDRO 850,6 807,0 +5,4% 469,4 403,6 +16,3% PULP & PAPER 932,2 1.163,7 -19,9% 479,8 600,2 -20,1% METALS 549,2 176,7 +210,8% 347,2 87,3 +297,7% SEPARATION 278,1 290,4 -4,2% 149,9 161,0 -6,9% Auftragseingang 2.526,0 2.554,4 -1,1% 1.237,7 1.193,2 +3,7% HYDRO 854,3 1.113,2 -23,3% 280,1 515,7 -45,7% PULP & PAPER 815,0 981,2 -16,9% 391,5 451,8 -13,3% METALS 534,5 111,3 +380,2% 390,0 47,0 +729,8% SEPARATION 322,2 348,6 -7,6% 176,1 178,6 -1,4% Auftragsstand (per ultimo) 7.644,4 6.935,9 +10,2% 7.644,4 6.935,9 +10,2% EBITDA 136,0 184,7 -26,4% 104,0 98,2 +5,9% EBITDA-Marge 5,2% 7,6% - 7,2% 7,8% - EBITA 96,9 155,6 -37,7% 82,7 83,1 -0,5% EBITA-Marge 3,7% 6,4% - 5,7% 6,6% - Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 65,9 143,1 -53,9% 62,8 76,4 -17,8% Finanz-Ergebnis -3,1 6,7 -146,3% -2,0 3,3 -160,6% Ergebnis vor Steuern (EBT) 62,8 149,8 -58,1% 60,8 79,7 -23,7% Konzern-Ergebnis (n. Abzug v. nicht beherr. Anteilen) 46,9 108,7 -56,9% 42,8 58,2 -26,5% Cashflow aus lfd. Geschäftstätigk. -86,5 115,1 -175,2% -6,8 77,9 -108,7% Investitionen 44,4 34,5 +28,7% 23,0 15,0 +53,3% Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter (per ultimo, ohne Lehrlinge) 23.849 17.420 +36,9% 23.849 17.420 +36,9%

Die ANDRITZ-GRUPPE

Die ANDRITZ-GRUPPE ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, die Metall verarbeitende Industrie und Stahlindustrie, die kommunale und industrielle Fest-Flüssig-Trennung sowie die Produktion von Tierfutter- und Biomassepellets. Darüber hinaus bietet ANDRITZ weitere Technologien an, unter anderem für die Bereiche Automatisierung, Pumpen, Anlagen für Vliesstoffe und Kunststofffolien, Dampfkesselanlagen, Biomassekessel und Gasifizierungsanlagen für die Energieerzeugung, Rauchgasreinigungsanlagen, Anlagen zur Produktion von Faserplatten (MDF), thermische Schlammverwertung sowie Biomasse-Torrefizierungsanlagen. Der Hauptsitz des börsennotierten internationalen Technologiekonzerns, der rund 23.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in Graz, Österreich. ANDRITZ verfügt über mehr als 220 Produktionsstätten sowie Service- und Vertriebsgesellschaften auf der ganzen Welt.

