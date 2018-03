HighPoint Solutions, LLC eröffnet neue europäische Niederlassung im schweizerischen Genf

East Norriton, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - HighPoint Solutions, LLC, ein führendes, auf Management und IT spezialisiertes Beratungsunternehmen, kündigte die Eröffnung seines europäischen Hauptsitzes in Genf (Schweiz) für den 1. Oktober 2013 an. Das neue internationale Büro wird HighPoint die Möglichkeit bieten, im Bereich Life Sciences enger mit seinen Kunden und Geschäftspartnern im europäischen Raum zusammenzuarbeiten. HighPoint bietet Geschäfts- und IT-Dienstleistungen in den Bereichen Vertrieb & Marketing, Preisfindung & Vertragsverhandlungen, klinischer Betrieb und Einhaltung von Rechtsvorschriften.

"Pharma- und Medizingeräte-Hersteller haben auf den europäischen Märkten mit einzigartigen, komplexen kommerziellen und regulatorischen Belastungen zu kämpfen. Dank unserer neuen Niederlassung in Genf können wir unser umfangreiches, weltweit erworbenes Fachwissen mit örtlicher Nähe verbinden, um unsere europäischen Kunden und Partner noch wirksamer zu unterstützen", erklärte Arnab Sikder, Senior Vice President und Geschäftsführer für den Geschäftsbetrieb in Europa. "Wir freuen uns auf den vielfältigen Talentpool auf dem Markt, mit dem wir unser Team erweitern werden."

HighPoint plant, im Zuge seiner internationalen Expansion noch weitere internationale Niederlassungen zu eröffnen. Das Unternehmen mit Sitz in East Norriton (Pennsylvania) betreibt US-Niederlassungen in Boston, Chicago, Tampa (Florida), Bridgewater (New Jersey) und Irvine (Kalifornien).

Weitere Informationen zur Niederlassung in der Schweiz oder zu HighPoint Solutions allgemein finden Sie auf der HighPoint Solutions-Website. Folgen Sie HighPoint Solutions auch auf Facebook und Twitter.

Weitere Informationen zu HighPoint Solutions und den bevorstehenden Veranstaltungen finden Sie auf www.highpoint-solutions.com.



Informationen zu HighPoint Solutions

HighPoint Solutions ist ein führender, globaler Anbieter spezialisierter IT-Dienstleistungen mit vertikaler Ausrichtung für Unternehmensberatung, System-Integration, professionellen Dienstleistungen und Managed-Hosting-Lösungen für Life Sciences- und Healthcare-Unternehmen. Seit 2000 bieten unsere über 500 Berater Unternehmensberatungs- und IT-Lösungen, die für mehr als 140 Kunden beständigen Mehrwert und Wettbewerbsvorteile über die gesamten USA hinweg bedeuten.

