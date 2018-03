TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 7. August 2013 von Mario Zenhäusern "Integration mit Licht und Schatten"

Innsbruck (OTS) - Utl.: Menschen mit Migrationshintergrund fühlen sich in Österreich heimischer als früher. Dieser positiven Nachricht steht die Negativmeldung gegenüber, dass die Zahl der Schulabbrecher in dieser Gruppe nach wie vor viel zu hoch ist.

Jeder fünfte Mensch in Österreich hat Migrationshintergrund. Laut dem aktuellen Integrationsbericht haben in Österreich 1,58 Millionen Menschen oder 19 Prozent der Gesamtbevölkerung ausländische Wurzeln. 1,167 Millionen sind selbst im Ausland geboren und später nach Österreich eingewandert, 412.000 Personen sind in Österreich geborene Nachkommen ausländischer Eltern.

Das ist nicht per se schlecht, weil die Einwanderer ja am Arbeitsmarkt gebraucht werden. Allerdings, und das ist sämtlichen Regierungen der jüngeren und älteren Vergangenheit vorzuwerfen, fand und findet diese Arbeitsmigration vollkommen unkontrolliert und unbetreut statt. Das muss Probleme schaffen. Zumal dann, wenn die Zuwanderer dazu neigen, sich ethnisch und kulturell abzuschotten.

Es ist also nicht die Zuwanderung an und für sich verantwortlich für das, was in Österreich und andernorts dann immer als Parallelgesellschaft bezeichnet wird - also die Tatsache, dass Inländer und Ausländer nicht mit-, sondern bestenfalls nebeneinander leben und sich gegenseitig mit Vorurteilen zuschütten. Die beiderseitige Bereitschaft, auf den anderen zuzugehen, würde Toleranz und Akzeptanz voraussetzen. Beides fehlt, hüben wie drüben, mit leichter Tendenz zur Verbesserung: Die Zahl jener Zuwanderer, die sich in Österreich heimisch fühlen, stieg von 42 auf 52 Prozent, bei Jugendlichen sogar signifikant - und das ist zumindest ein Hoffnungsschimmer.

Eine andere Zahl aus dem Integrationsbericht allerdings ist explosiv wie Dynamit: 13 Prozent der nichtdeutschsprachigen Schüler hatten am Ende des Schuljahres 2012/2013 keinen Pflichtschulabschluss. Das sind zwar um zwei Prozentpunkte weniger als noch im Jahr davor, aber dieser Unterschied ist rein statistischer Natur. Und er ändert nichts an der Tatsache, dass diese Schulabbrecher mangels Alternativen über kurz oder lang auf der Straße oder als Bittsteller auf den Sozialämtern landen.

Bildung und Integration sind erstrebenswerte Ziele und besitzen einen kleinsten gemeinsamen Nenner: die Sprache. Wer hierzulande die deutsche Sprache nicht beherrscht, kann dem Unterricht nicht folgen und muss zwangsläufig scheitern. Sprachstartklassen setzen genau da an. Sie sind bislang die einzig exekutierbare Maßnahme, um allen (!) Kindern sprachlich auf die Beine zu helfen. Wer das nicht will, nimmt in Kauf, dass unser Schulsys tem weiter Jahr für Jahr künftige Sozialhilfeempfänger produziert.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610