Neues Volksblatt: "Schreiben & Lesen" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 7. August 2013

Linz (OTS) - Es mag die verschiedensten Ursachen haben, warum Jugendliche auf Bildung und Ausbildung pfeifen. Soziales Umfeld, mangelnde Perspektive, negative Erfahrungen in der Schule, schlicht Überforderung - jeder Fall eines Bildungsverweigerers oder Bildungsabbrechers hat vermutlich seine eigene Geschichte. Anstrengungen, diese Menschen dennoch nicht sich selbst zu überlassen, gibt es seit geraumer Zeit. Ob Jobchoaching, das geförderte Nachholen von Bildungsabschlüssen oder andere Maßnahmen:

Es passiert durchaus etwas. Was nichts daran ändert, dass auch etwas anderes passiert - dass nämlich die Schule an sich das Durchrutschen in Richtung zumindest partiellem Analphabetismus derzeit offenbar nicht verhindern kann.

"Die Schule von heute muss so organisiert sein, dass junge Menschen ihre Stärken stärken und ihre Talente fördern können", fordert LH Josef Pühringer einen Paradigmenwechsel in Richtung "Schule der Talententwicklung". Dass die Basis dafür das Beherrschen von Lesen, Schreiben und Rechnen ist, versteht sich von selbst. An einer kritischen Selbstreflexion, warum es mit diesen Kulturtechniken nicht mehr so weit her ist, wird die Schule (oder die für die Schule Verantwortlichen) nicht herumkommen. Nur Zeit sollte nicht vergeudet werden, wenn man nicht will, dass immer mehr das Lied aus dem Zigeunerbaron trällern: "Ja, das Schreiben und das Lesen, ist nie mein Fach gewesen..."

