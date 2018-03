WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Ein fast normales Jahr - von Thomas Pressberger

Das Wetter kann man nicht beeinflussen, aber darauf entsprechend reagieren

Wien (OTS) - Wenn man das heurige Wetterjahr und dessen Auswirkungen auf die agrarischen Rohstoffe Revue passieren lässt, kommt man zu dem Schluss, dass es sich mittlerweile um ein fast normales Jahr handelt. Seit 2008 gibt es bei den landwirtschaftlichen Rohstoffen zahlreiche Ausschläge in alle Richtungen, was die Verfügbarkeit, Preise und Qualität betrifft. Die Volatilität der Preise ist stark durch die klimatischen Bedingungen getrieben, aber auch durch das veränderte Nachfrageverhalten. Immer mehr Gesellschaften, wie in den BRICS-Staaten, übernehmen die Lebensgewohnheiten der westlichen Welt, so auch bei der Ernährung. Auf den Märkten herrschen neue Gesetze, der Agrarsektor hat sich von einem Angebots- zu einem Nachfragemarkt gedreht - zum ersten Mal seit Jahrzehnten wird mehr nachgefragt als produziert.

Ein weiterer Einflussfaktor auf die Kosten agrarischer Rohstoffe sind die Energiekosten. Die Kurve von Öl-preisen und den Preisen der agrarischen Rohstoffe gleicht sich wegen der Substituierbarkeit in vielen Bereichen immer mehr an. Die Energiepreise wirken sich durch Transport, Kühlung oder Düngung von Agrarprodukten immer stärker auf deren Preise aus. In weiterer Folge bekommt das auch die Lebensmittelindustrie und schließlich auch der Konsument zu spüren.

Ein Schlüssel zum Erfolg für die Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie ist das Verstehen der grundlegenden Veränderungen der Märkte, um so die richtigen Antworten zu finden. Landwirte können das Instrument der Fruchtfolge nutzen und andere Sorten anbauen, durch Pflanzenschutz die Pflanzen stressresistenter machen, oder Bewässerungssysteme einsetzen - Letzteres ist allerdings kostenintensiv. Die verarbeitende Industrie kann durch geänderte Rezepturen antworten, sich durch Hedging gegen Preissprünge absichern oder bei Ernteausfällen im Ausland einkaufen - bei Kaffee oder Orangen ist der Österreicher ja schon daran gewöhnt, warum also nicht auch bei Erdäpfeln oder Erdbeeren. Und das ist eine Aufgabe, an die sich die Konsumenten gewöhnen müssen: dass nicht überall "aus Österreich" draufsteht, die Produkte aber trotzdem gut sind - auch wenn das manche Kreise nicht gerne hören werden. Das Wetter kann man eben nicht beeinflussen, aber man kann darauf entsprechend reagieren.

