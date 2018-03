Mohawk Industries, Inc. gibt Ergebnisse des zweiten Quartals bekannt

(PRN) - -- Bereinigter Gewinn pro Aktie (EPS) stieg um 61 % im Vergleich zum Vorjahr

-- Nettoumsatz stieg um circa 35 % im Vergleich zum Vorjahr

Calhoun, Georgia (ots/PRNewswire) - Mohawk Industries, Inc. meldete heute einen Nettogewinn von 85 Mio. USD und einen verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von 1,16 USD für das zweite Quartal 2013. Bei Außerachtlassung außerplanmäßiger Kosten betrug der Nettogewinn 134 Mio. USD und der EPS betrug 1,84 USD, was einem Anstieg von 61 % gegenüber dem bereinigten EPS aus dem zweiten Quartal des Vorjahrs entspricht. Der Nettoumsatz belief sich im zweiten Quartal 2013 auf 2 Mrd. USD und stieg im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um circa 35 %. Im zweiten Quartal 2012 belief sich der Nettoumsatz auf 1,5 Mrd. USD, der Nettogewinn auf 73 Mio. USD und der EPS betrug 1,06 USD. Bei Außerachtlassung der außerplanmäßigen Kosten betrug der Nettogewinn 79 Mio. USD und der EPS betrug 1,14 USD.

Für die zum 29. Juni 2013 endenden sechs Monate betrug der Nettoumsatz 3,5 Mrd. USD, was einem Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn und der EPS betrugen für die sechs Monate jeweils 135 Mio. USD und 1,89 USD. Mit Außerachtlassung der außerplanmäßigen Kosten betrug der Nettogewinn 195 Mio. USD und der bereinigte EPS 2,73 USD, was einem Anstieg von 58 % gegenüber dem bereinigten EPS-Ergebnissen für die sechs Monate im Jahr 2012 entspricht. Für die zum 30. Juni 2012 endenden sechs Monate belief sich der Nettoumsatz auf 2,9 Mrd. USD, der Nettogewinn auf 114 Mio. USD und der EPS auf 1,64 USD. Mit Außerachtlassung der außerplanmäßigen Kosten belief sich der Nettogewinn auf 120 Mio. USD und der EPS auf 1,73 $.

Die Performance im zweiten Quartal von Mohawk Industries kommentierend, erklärte Jeffrey S. Lorberbaum, Vorsitzender und CEO:

"Mohawk, der weltweit größte Hersteller von Bodenbelägen, gab heute die Ergebnisse für unser bisher erfolgreichstes zweites Quartal bekannt, in dem wir einen starken Umsatz und ein Gewinnwachstum verzeichnen konnten und in dem unser Altgeschäft und unsere jüngsten Akquisitionen eine solide Performance zeigten, die unsere Erwartungen übertraf. In diesem Quartal stieg der Nettoumsatz für das Altgeschäft wie berichtet um 6 %, wobei die Wachstumsbilanz zu großen Teilen von unseren jüngsten Akquisitionen von Pergo, Marazzi und Spano stammen. Unsere bereinigten VVGK verbesserten sich um 90 Basispunkte aufgrund unserer kontinuierlichen Kostenkontrolle und unser bereinigtes Betriebsergebnis stieg auf 10 % des Umsatzes, eine Verbesserung um 190 Basispunkte."

Der Nettoumsatz für das Teppichsegment für das Quartal betrug 771 Mio. $, ein Anstieg um 5 % im Vergleich zum Vorjahr und erreicht damit den seit vier Jahren höchsten Stand. Erreicht wird dies aufgrund von Verbesserungen im Bereich Wohnungsneubauten und -sanierung und der anhaltenden Stärke des kommerziellen Sektors. Mit Außerachtlassung der außerplanmäßigen Kosten beläuft sich das Betriebsergebnis für das Segment auf 7 % des Umsatzes, ein Anstieg von 100 Basispunkten aufgrund des Geschäftsvolumens, einem verbesserten Absatzmix aus neuen Produkten und einem niedrigeren VVGK. Der Wohnungsumsatz in der Sparte Spezialartikel zeigte ein bedeutendes Wachstum und die Sparte Home Center verbesserte sich in diesem Zeitraum. Die Teppichsparte verbesserte sich aufgrund einer verstärkten Konzentration auf neue Vertriebskanäle und Produktkategorien. Die Umsatzrendite stieg aufgrund von Umsätzen durch ein höheres Geschäftsvolumen, durch Umsätze im Bereich superweiche Produkte und durch eine größere Effizienz bei der Herstellung und Logistik. In diesem Zeitraum wurde eine Preiserhöhung für Teppiche implementiert, mit der die vorherige Kostenerhöhung für Rohmaterialien im dritten Quartal abgedeckt werden soll.

Der Nettoumsatz für das Keramiksegment betrug 760 Mio. USD und stieg durch ein starkes Wachstum im Dal-Tile-Altgeschäft sowie bei der Marazzi-Akquisition um 88 % im Verlauf des Vorjahres. Mit Außerachtlassung der außerplanmäßigen Kosten belief sich das Betriebsergebnis auf 12 % des Umsatzes, ein Anstieg um 260 Basispunkte im Verlauf des Vorjahres aufgrund eines gestiegenen Geschäftsvolumens, der Marazzi-Akquisition, dem Absatzmix und einer gesteigerten Effizienz bei der Herstellung. Der Absatz in Nordamerika stieg im unteren Zehnprozentbereich mit besonderem Wachstum im kommerziellen Fachhandel, in der Sparte Home Center und durch die kontinuierliche Expansion in Mexiko. Unser Umsatz im russischen Keramikmarkt ist mit einem Wachstum im zweistelligen Bereich aufgrund unseres integrierten Distributionsmodells und aufgrund einer zunehmenden Teilnahme im stärkeren Markt für den Bau gut. Der Umsatz auf dem europäischen Keramikmarkt ist durch die Expansion in Nordeuropa und durch die Exporte in andere Märkte leicht gestiegen, wodurch die weichen Konditionen in Südeuropa ausgeglichen werden konnten.

Die Nettoumsätze für das Segment Laminat und Holz betrugen 471 Mio. USD und stiegen damit um 33 % im Verlauf des Vorjahres, vor allen Dingen aufgrund der Akquisitionen von Pergo und Spano mit größeren Umsätzen im Altgeschäft in Nordamerika, wodurch das schlechtere Altgeschäft in Europa ausgeglichen werden konnte. Aufgrund niedrigerer Abschreibungen und gestiegenen Umsätzen in Nordamerika belief sich das Betriebsergebnis mit Außerachtlassung der außerplanmäßigen Kosten auf 13 % des Umsatzes, ein Anstieg um 90 Basispunkte im Verlauf des Vorjahres. Wir haben das Management von Unilin und Pergo in eine einzige Entität integriert, wodurch die VVGK-Kosten reduziert, administrative Funktionen konsolidiert sowie die Herstellungsproduktivität erhöht und Redundanzen beseitigt werden. Europa verzeichnet weiterhin Gegenwind mit gesunkenen Umsätzen im Altgeschäft und Druck auf die Gewinnspannen. Die Integration von Pergo in Europa befindet sich auf dem besten Weg und wird für bedeutende Synergieeffekte beim Umsatz, den Produkten und der Produktion sorgen. Unsere Holzherstellung in Malaysia, unser Vertrieb in Australien und die Laminatherstellung in Russland weisen weiterhin Verbesserungen auf. In diesem Zeitraum haben wir die Akquisition von Spano abgeschlossen und wir haben viele Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert, wie unter anderem die Ausweitung unseres Produktangebots und des Vertriebs, die Optimierung unseres Herstellungsvermögens und ein Komplexitätsabbau bei der Herstellung.

"Die Performance während des zweiten Quartals unterstreicht den Wert unserer jüngsten Akquisitionen und zeigt unsere Fähigkeit, diese in unser Geschäft zu implementieren. Wir verfügen über ein talentiertes Managementteam, das sich darauf konzentriert, unsere traditionellen Geschäfte voranzutreiben während gleichzeitig neue Akquisitionen optimiert werden. Wir haben viele wichtige Veränderungen schnell identifiziert und ausgeführt, wie unter anderem Kosten- und Effizienzverbesserungen, Vermögenskonsolidierung, Neuausrichtung des Absatzes und der Markenstrategie sowie die Verbesserung unseres Produktangebots. Wir haben uns der Aufgabe verpflichtet, mit all unseren Produkten Innovationen auf den Markt zu bringen, und durch unsere neuen Akquisitionen konnten wir unsere Fähigkeiten ausbauen, um diese Aufgabe umzusetzen. Wir sind zunehmend überzeugt davon, dass der US-Markt weiterhin Wachstum erleben wird und wir glauben, dass ein zunehmender Stellenaufbau, eine Zunahme im Bereich neuer Wohnungsbau und größere Investitionen in Sanierungen zusammen mit unseren neuen Akquisitionen unsere zukünftigen Ergebnisse verbessern werden. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren setzen wir uns für das zweite Quartal ein Gewinnziel von 1,81 bis 1,91 USD je Aktie. Restrukturierungs- und Übernahmekosten jeglicher Art wurden bei dieser Prognose nicht berücksichtigt. Durch Geschäftsverbesserungen und Akquisitionen im Jahr 2013 erwarten wir, dass der saisonale Einfluss im vierten Quartal ein wenig größer ausfallen wird als im Jahr 2010 und 2011."

Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen, der mit seinen Produkten Wohn- und Gewerbebereiche in aller Welt aufwertet. Mohawks vertikal integrierte Herstellungs- und Vertriebsprozesse bieten dem Unternehmen Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichen, Vorlegern, Keramikfliesen sowie Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Unsere branchenführenden Innovationen haben zu Produkten und Technologien geführt, mit deren Hilfe wir unsere Markenprodukte am Markt gezielt differenzieren und alle Anforderungen im Hinblick auf Um- und Neubauten erfüllen können. Unsere Marken American Olean, Bigelow, Dal-Tile, Durkan, Karastan, Lees, Marazzi, Kerama Marazzi, Mohawk, Pergo, Unilin und Quick-Step zählen zu den bekanntesten der gesamten Branche. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltgrößten Unternehmen für Bodenbeläge mit Betriebseinrichtungen in Australien, Brasilien, Kanada, China, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Russland sowie den Vereinigten Staaten entwickelt.

Bestimmte Aussagen in den unmittelbar vorausgehenden Absätzen sind als "vorausschauende Aussagen" zu verstehen. Insbesondere betrifft dies Aussagen in Bezug auf künftige Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstum, Betriebsstrategien und ähnliche Belange sowie Aussagen, die durch Begriffe wie "könnte", "sollte", "glauben", "prognostizieren", "erwarten", "schätzen" oder ähnliche Formulierungen gekennzeichnet sind. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Safe-Harbor-Schutz bezüglich vorausschauender Aussagen entsprechend des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Es kann keine Sicherheit bezüglich der Korrektheit vorausschauender Aussagen geben, da sie grundsätzlich auf zahlreichen Annahmen beruhen, die verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Die folgenden wichtigen Faktoren können dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse und Prognosen voneinander abweichen: Veränderungen der Wirtschafts- oder Branchenlage, Wettbewerb, inflationäre Entwicklung der Rohstoffkosten und sonstiger Ausgangskosten, Energiekosten und die Versorgungslage, zeitlicher Verlauf und Höhe der Kapitalausgaben, zeitlicher Verlauf und Umfang von Verkaufspreiserhöhungen für Produkte des Unternehmens, Wertberichtigungen, Integration übernommener Unternehmen, internationale Betriebe, Produktneueinführungen, Betriebsrationalisierungen, Steuerforderungen, Produktrückrufaktionen und sonstige Beanstandungen, Rechtsstreitigkeiten sowie weitere Risiken, die in Mohawks Eingaben bei der SEC sowie in anderen Publikationen näher erläutert werden.

Telefonkonferenz am Freitag, den 2. August 2013 um 11:00 Uhr (US- Ostküstenzeit) Die Rufnummer lautet 1-800-603-9255 für Anrufer aus den USA/Kanada bzw. 1-706-634-2294 für internationale/lokale Anrufer. Konferenzkennung: 17299279 Eine Aufzeichnung steht bis Freitag, den 23. August 2013 unter der Rufnummer 855-859-2056 für Anrufe aus den USA/für lokale Anrufe und unter der Rufnummer +1-404-537-3406 für Internationale/Lokale Anrufe unter Eingabe der Konferenzkennung 17299279 zur Verfügung. MOHAWK INDUSTRIES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung Drei Monate zum Sechs Monate zum --------------- ---------------- (Beträge in Tausend, mit Ausnahme der Angaben je Aktie) 29. Juni 30. Juni 29. Juni 30. Juni 2013 2012 2013 2012 ---- ---- ---- ---- Nettoumsatz 1.976.299 $ 1.469.793 3.463.114 2.878.828 Umsatzkosten 1.462.243 1.081.329 2.571.992 2.130.938 ------------ --------- --------- --------- --------- Bruttogewinn 514.056 388.464 891.122 747.890 Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 380.858 280.746 671.082 568.196 ------------------------ ------- ------- ------- ------- Betriebsergebnis 133.198 107.718 220.040 179.694 Zinsaufwand 25.312 18.844 44.468 41.342 Sonstiger Aufwand (Ertrag), netto (1.097) 440 5.290 (1.385) ----------------- ------ --- ----- ------ Gewinn aus kontinuierlichen Geschäften vor 108.983 88.434 170.282 139.737 Ertragssteuer Ertragssteueraufwand 23.240 15.246 33.972 25.537 -------------------- ------ ------ ------ ------ Gewinn aus kontinuierlichen Geschäften 85.743 73.188 136.310 114.200 Verlust durch aufgegebene Geschäftsbereiche, Nettoertrag (1.361) - (1.361) - Steuervorteil von 485 $ ------ --- ------ --- ----------------------- Auf Minderheitsbeteiligungen entfallender Nettogewinn 84.382 73.188 134.949 114.200 Auf Minderheitsbeteiligungen entfallender Nettogewinn (190) - (118) 635 (Verlust) ---- --- ---- --- --------- Nettogewinn von Mohawk Industries, Inc. 84.572 $ 73.188 135.067 113.565 ---------------------- -------- ------ ------- ------- Unverwässerter Gewinn je Aktie von Mohawk Industries, Inc. Ertrag aus kontinuierlichen Geschäften 1,19 $ 1,06 1,92 1,65 Verlust durch aufgegebene Geschäftsbereiche, Nettoertrag (0,02) - (0,02) - Steuervorteil ----- --- ----- --- ------------- Unverwässerter Gewinn je Aktie von Mohawk 1,17 $ 1,06 1,90 1,65 Industries, Inc. ------ ---- ---- ---- ---------------- Gewichtete durchschnittliche Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien - 72.406 68.984 70.907 68.923 unverwässert ------ ------ ------ ------ ------------ Verwässerter Gewinn je Aktie von Mohawk Industries, Inc. Ertrag aus kontinuierlichen Geschäften 1,18 $ 1,06 1,91 1,64 Verlust durch aufgegebene Geschäftsbereiche, Nettoertrag (0,02) - (0,02) - Steuervorteil ----- --- ----- --- ------------- Verwässerter Gewinn je Aktie von Mohawk 1,16 $ 1,06 1,89 1,64 Industries, Inc. ------ ---- ---- ---- ---------------- Gewichtete durchschnittliche Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien - 72.867 69.259 71.405 69.204 verwässert ------ ------ ------ ------ ---------- Sonstige Finanzinformationen (Beträge in Tausend) -------------------- Abschreibungen 80.643 $ 71.831 140.992 145.117 -------------- -------- ------ ------- ------- Investitionsausgaben 82.815 $ 44.436 146.097 87.687 -------------------- -------- ------ ------- ------

Konsolidierte Bilanzdaten (Beträge in Tausend) 29. Juni 30. Juni 2013 2012 ---- ---- AKTIVA Umlaufvermögen: Barmittel- und Barmitteläquivalente 168.745 $ 319.463 Forderungen, netto 1.145.550 782.122 Lagerbestand 1.591.552 1.161.073 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen 229.859 144.915 Latente Ertragssteuern 134.489 126.613 ---------------------- Summe Umlaufvermögen 3.270.195 2.534.186 Sachanlagen, netto 2.594.256 1.652.444 Firmenwert 1.690.622 1.363.356 Immaterielle Vermögenswerte, netto 800.529 564.948 Latente Ertragssteuern und sonstiges 153.362 149.843 Anlagevermögen -------------- 8.508.964 $ 6.264.777 ----------- --------- PASSIVA UND EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten: Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 83.171 $ 57.158 Verbindlichkeiten und angefallene Ausgaben 1.261.791 733.411 ------------------------------------------ --------- ------- Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 1.344.962 790.569 Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich aktueller Anteil 2.450.584 1.570.530 Latente Ertragssteuern und sonstige langfristige 609.125 427.360 Verbindlichkeiten ------- ------- ----------------- Summe Verbindlichkeiten 4.404.671 2.788.459 ----------------------- --------- --------- Summe Eigenkapital 4.104.293 3.476.318 ------------------ --------- --------- 8.508.964 $ 6.264.777 ----------- ---------

Segmentinformationen Drei Monate zum Zum bzw. für die sechs Monate zum --------------- --------------------------------- (Beträge in Tausend) 29. Juni 30. Juni 29. Juni 30. Juni 2013 2012 2013 2012 ---- ---- ---- ---- Nettoumsatz: Teppich 770.868 $ 734.493 1.466.202 1.434.373 Keramik 760.168 404.288 1.172.049 797.213 Laminat und Holz 470.980 354.374 875.455 691.798 Interner Segmentumsatz (25.717) (23.362) (50.592) (44.556) -------------- ------- ------- ------- ------- Konsolidierter Nettoumsatz 1.976.299 $ 1.469.793 3.463.114 2.878.828 -------------- ----------- --------- --------- --------- Betriebsertrag (Verlust): Teppich 54.862 $ 37.136 80.100 62.418 Keramik 46.304 36.432 76.280 62.460 Laminat und Holz 41.362 40.575 80.055 67.721 Konzern und weggefallene Rechnungsposten (9.330) (6.425) (16.395) (12.905) ---------------- ------ ------ ------- ------- Konsolidierter Betriebsgewinn 133.198 $ 107.718 220.040 179.694 --------------- --------- ------- ------- ------- Aktiva: Teppich 1.803.212 $ 1.791.376 Keramik 3.832.888 1.742.563 Laminat und Holz 2.691.553 2.539.997 Konzern und weggefallene Rechnungsposten 181.311 190.841 ------- ------- Konsolidierte Aktiva 8.508.964 $ 6.264.777 -------------------- ----------- ---------

Überleitung des Nettogewinns von Mohawk Industries, Inc. zum bereinigten Nettogewinn von Mohawk Industries, Inc. und zum bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von Mohawk Industries, Inc. (Beträge in Tausend, mit Ausnahme der Angaben je Aktie) Drei Monate zum Sechs Monate zum --------------- ---------------- 30. 29. Juni Juni 29. Juni 30. Juni 2013 2012 2013 2012 ---- ---- ---- ---- Nettogewinn von Mohawk Industries, Inc. 84.572 $ 73.188 135.067 113.565 Ausgleichsposten: Restrukturierungs-, Übernahmekosten sowie Kosten für die Integration 41.321 8.226 51.177 8.226 Bilanzierung nach Erwerbsmethode (Vorratsvermögen) 18.744 - 18.744 - Aufgegebene Geschäftsbereiche 1.845 - 1.845 - Zinsen auf 3,85-prozentige Senior Notes - - 3.559 - Ertragssteuern (12.668) (2.201) (15.448) (2.201) -------------- ------- ------ ------- ------ Bereinigter Nettogewinn von Mohawk Industries, Inc. 133.814 $ 79.213 194.944 119.590 --------------------------- --------- ------ ------- ------- Bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von Mohawk Industries, Inc. 1,84 $ 1,14 2,73 1,73 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien - verwässert 72.867 69.259 71.405 69.204

Überleitung der Gesamtschuld zur Nettoschuld (Beträge in Tausend) 29. Juni 2013 ---- Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 83.171 $ Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich aktueller Anteil 2.450.584 Abzüglich: Barmittel- und Barmitteläquivalente 168.745 Nettoverschuldung 2.365.010 $ ----------------- -----------

Überleitung des Betriebsgewinns zum bereinigten EBITDA (Beträge in Tausend) Vergangene Zwölf Drei Monate zum Monate --------------- zum 29. 31. 30. 29. September Dezember März Juni 29. Juni 2012 2012 2013 2013 2013 ---- ---- ---- ---- ---- Betriebsergebnis 103.954 $ 95.860 86.842 133.198 419.854 Sonstiger (Aufwand) Ertrag (322) (1.366) (6.387) 1.097 (6.978) Auf Minderheitsbeteiligungen entfallender Nettogewinn - - (72) 190 118 Abschreibungen 71.298 63.878 60.349 80.643 276.168 -------------- ------ ------ ------ ------ ------- EBITDA 174.930 158.372 140.732 215.128 689.162 Restrukturierungs- , Übernahmekosten sowie Kosten für die Integration 4.229 6.109 9.856 41.321 61.515 Bilanzierung nach Erwerbsmethode (Vorratsvermögen) - - - 18.744 18.744 Akquisitionen EBITDA 60.077 55.046 40.542 - 155.665 ------------- Bereinigtes EBITDA 239.236 $ 219.527 191.130 275.193 925.086 ------------------ --------- ------- ------- ------- ------- Überleitung der Nettoschuld zum bereinigten EBITDA 2,6 --------------------------- ---

Überleitung der vorläufigen Gesamtschuld zur vorläufigen Nettoschuld (Beträge in Tausend) 30. März 2013 ---- Kurzfristiger Anteil vorläufiger langfristiger Verbindlichkeiten 205.575 $ Vorläufige langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich aktueller Anteil 2.306.925 Abzüglich: Barmittel- und Barmitteläquivalente - Vorläufige Nettoverschuldung 2.512.500 $

Überleitung des Betriebsgewinns zum bereinigten EBITDA (Beträge in Tausend) Vergangene Zwölf Drei Monate zum Monate --------------- zum 30. 29. 31. Juni September Dezember 30. März 30. März 2012 2012 2012 2013 2013 ---- ---- ---- ---- ---- Betriebsergebnis 107.718 $ 103.954 95.860 86.842 394.374 Sonstiger (Aufwand) Ertrag (440) (322) (1.366) (6.387) (8.515) Auf Minderheitsbeteiligungen entfallender Nettogewinn - - - (72) (72) Abschreibungen 71.831 71.298 63.878 60.349 267.356 -------------- ------ ------ ------ ------ ------- EBITDA 179.109 174.930 158.372 140.732 653.143 Restrukturierungs- , Übernahmekosten sowie Kosten für die Integration 8.226 4.229 6.109 9.856 28.420 Akquisitionen EBITDA 66.400 60.077 55.046 40.542 222.065 ------------- ------ ------ ------ ------ ------- Bereinigtes EBITDA 253.735 $ 239.236 219.527 191.130 903.628 ------------------ --------- ------- ------- ------- ------- Vorläufige Überleitung der Nettoschuld zum bereinigten EBITDA 2,8 ------------------- ---

Überleitung des Nettoumsatzes zum Nettoumsatz bei konstanten Wechselkursen (Beträge in Tausend) Drei Monate zum --------------- 29. Juni 2013 30. Juni 2012 ------------- ------------- Nettoumsatz 1.976.299 $ 1.469.793 Bereinigung des Nettoumsatzes bei konstantem Wechselkurs (6.588) - ------ --- Nettoumsatz bei konstantem Wechselkurs 1.969.711 $ 1.469.793 -------------------------------------- ----------- --------- Überleitung des Netto-Segmentumsatzes zum Netto-Segmentumsatz bei konstanten Wechselkursen (Beträge in Tausend) Drei Monate zum --------------- Keramik 29. Juni 2013 30. Juni 2012 ------------- ------------- Nettoumsatz 760.168 $ 404.288 Bereinigung des Netto-Segmentumsatzes bei konstantem Wechselkurs (1.555) - Netto-Segmentumsatz bei konstantem Wechselkurs 758.613 $ 404.288 ---------------------------------- --------- ------- Überleitung des Netto-Segmentumsatzes zum Netto-Segmentumsatz bei konstanten Wechselkursen (Beträge in Tausend) Drei Monate zum --------------- Laminat und Holz 29. Juni 2013 30. Juni 2012 ------------- ------------- Nettoumsatz 470.980 $ 354.374 Bereinigung des Netto-Segmentumsatzes bei konstantem Wechselkurs (5.033) - Netto-Segmentumsatz bei konstantem Wechselkurs 465.947 $ 354.374 ---------------------------------- --------- ------- Überleitung des Bruttogewinns zum bereinigten Bruttogewinn (Beträge in Tausend) Drei Monate zum --------------- 29. Juni 2013 30. Juni 2012 ------------- ------------- Bruttogewinn 514.056 $ 388.464 Bereinigungen des Bruttogewinns Restrukturierungskosten sowie Kosten für die Integration 14.334 6.636 Bilanzierung nach Erwerbsmethode (Vorratsvermögen) 18.744 - Bereinigter Bruttogewinn 547.134 $ 395.100 ------------------------ --------- ------- Bereinigter Bruttogewinn in Prozent des Nettogewinns 27,7 % 26,9 % Überleitung der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten zu bereinigten Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (Beträge in Tausend) Drei Monate zum --------------- 29. Juni 2013 30. Juni 2012 ------------- ------------- Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 380.858 $ 280.746 Bereinigungen der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten: Restrukturierungs-, Übernahmekosten sowie Kosten für die Integration (26.987) (1.590) Bereinigte Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 353.871 $ 279.156 --------------------------------------- --------- ------- Bereinigte Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten in 17,9% 19,0% Prozent des Nettogewinns Überleitung des Nettoumsatzes zum Nettoumsatz bei konstanten Wechselkursen (Beträge in Tausend) Drei Monate zum --------------- 29. Juni 2013 30. Juni 2012 ------------- ------------- Betriebsergebnis 133.198 $ 107.718 Bereinigungen des Betriebsertrags: Restrukturierungs-, Übernahmekosten sowie Kosten für die Integration 41.321 8.226 Bilanzierung nach Erwerbsmethode (Vorratsvermögen) 18.744 - Bereinigter Betriebsgewinn 193.263 $ 115.944 -------------------------- --------- ------- Bereinigte Umsatzrendite in Prozent des Nettogewinns 9,8% 7,9% Überleitung des Segment-Betriebsertrags zum bereinigten Segment- Betriebsertrag (Beträge in Tausend) Drei Monate zum --------------- Teppich 29. Juni 2013 30. Juni 2012 ------- ------------- ------------- Betriebsergebnis 54.862 $ 37.136 Bereinigung des Segment-Betriebsertrags: Restrukturierungs-, Übernahmekosten sowie Kosten für die Integration - 7.383 Bereinigter Segment-Betriebsertrag 54.862 $ 44.519 ---------------------------------- -------- ------ Bereinigte Umsatzrendite in Prozent des Nettogewinns 7,1% 6,1% Überleitung des Segment-Betriebsertrags zum bereinigten Segment- Betriebsertrag (Beträge in Tausend) Drei Monate zum --------------- Keramik 29. Juni 2013 30. Juni 2012 ------- ------------- ------------- Betriebsergebnis 46.304 $ 36.432 Bereinigung des Segment-Betriebsertrags: Restrukturierungs-, Übernahmekosten sowie Kosten für die Integration 23.361 - Bilanzierung nach Erwerbsmethode (Vorratsvermögen) 18.744 - Bereinigter Segment-Betriebsertrag 88.409 $ 36.432 ---------------------------------- -------- ------ Bereinigte Umsatzrendite in Prozent des Nettogewinns 11,6% 9,0% Überleitung des Segment-Betriebsertrags zum bereinigten Segment- Betriebsertrag (Beträge in Tausend) Drei Monate zum --------------- Laminat und Holz 29. Juni 2013 30. Juni 2012 ---------------- ------------- ------------- Betriebsergebnis 41.362 $ 40.575 Bereinigung des Segment-Betriebsertrags: Restrukturierungs-, Übernahmekosten sowie Kosten für die Integration 17.960 843 Bereinigter Segment-Betriebsertrag 59.322 $ 41.418 ---------------------------------- -------- ------ Bereinigte Umsatzrendite in Prozent des Nettogewinns 12,6% 11,7% Überleitung des Gewinns aus kontinuierlichen Geschäften vor Ertragssteuern zum bereinigten Gewinn aus kontinuierlichen Geschäften vor Ertragssteuern (Beträge in Tausend) Drei Monate zum --------------- 29. Juni 2013 30. Juni 2012 ------------- ------------- Gewinn aus kontinuierlichen Geschäften vor Ertragssteuer 108.983 $ 88.434 Bereinigungen des Gewinns aus kontinuierlichen Geschäften vor Ertragssteuer: Restrukturierungs-, Übernahmekosten sowie Kosten für die Integration 41.321 8.226 Bilanzierung nach Erwerbsmethode (Vorratsvermögen) 18.744 - Bereinigter Gewinn vor Ertragssteuern 169.048 $ 96.660 ------------------------------------- --------- ------ Überleitung des Ertragssteueraufwands zum bereinigten Ertragssteueraufwand (Beträge in Tausend) Drei Monate zum --------------- 29. Juni 2013 30. Juni 2012 ------------- ------------- Ertragssteueraufwand 23.240 $ 15.246 Ertragssteueraufwand bereinigter 12.183 2.201 Rechnungsposten ------ ----- Bereinigter Ertragssteueraufwand 35.423 $ 17.447 -------------------------------- -------- ------ Bereinigte Ertragssteuerrate 21% 18% ---------------------------- --- --- Das Unternehmen vertritt die Auffassung, dass es sowohl für interne Zwecke als auch für Investoren nützlich ist, gegebenenfalls sowohl GAAP-konforme Kennzahlen als auch die oben aufgeführten nicht GAAP-konform ausgewiesenen Kennzahlen heranzuziehen, um die geschäftliche Entwicklung zu Planungszwecken und zur Erstellung von Prognosen für nachfolgende Berichtszeiträume beurteilen zu können. Im Besonderen vertritt das Unternehmen die Auffassung, dass es nützlich ist, den Einfluss von Restrukturierungs-, Übernahmekosten sowie Kosten für die Integration nicht zu berücksichtigen, da es allen Investoren ermöglicht, unsere Performance für verschiedene Zeiträume auf einer einfacher zu vergleichenden Grundlage zu bewerten.

