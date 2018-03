Indischer Telekommunikationsanbieter setzt Wi-Fi-SMP vom Elitecore ein

Mumbai, Indien Und Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Die Wi-Fi-Service-Management-Plattform (SMP) von Elitecore Technologies kommt jetzt bei einem der grössten Telekommunikationsanbieter Indiens zum Einsatz. Die SMP erlaubt es dem Telekommunikationsanbieter, Wi-Fi-Dienste einzurichten und die 2.5G- und 3G-Nutzer in den indischen Grossstädten nahtlos einzubinden. Damit kann er sowohl Wi-Fi-Zugang als auch eine mobile Datenverbindungslösung anzubieten, um seine vorhandenen Netzwerke zu entlasten und zu optimieren.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130226/599701 )

Im Rahmen seiner heterogenen Netzwerkstrategie wäre der Anbieter in der Lage, eine Kombination aus Wi-Fi-Diensten und 3G-Tarifen anzubieten, und so den durchschnittlichen Gewinn pro Nutzer zu steigern. Die SMP-Lösung von Elitecore entlastet die 3G-Netze, indem sie Benutzer mittels einer erfolgreichen Integration in das HLR des Anbieters über das MAP Gateway vom Elitecore in das freie Wi-Fi-Spektrum auslagert.

Neben der Netzwerkoptimierung und der Reduktion der erforderlichen Investitionen unterstützt das Wi-Fi-SMP von Elitecore auch eine unterbrechungsfreie Verbindung zwischen 3G und Wi-Fi für die Benutzer durch gerätespezifische Anwendungen: EAP-SIM-Geräte stellen die Verbindung über eine direkte Authentifizierung her, Android-Geräte ohne EAP-SIM werden über einen Verbindungsclient für mobile Apps authentifiziert, und andere Geräte ohne EAP-SIM verwenden ein Captive Portal für die Authentifizierung.

Darüber hinaus soll die SMP dabei helfen, Nutzer ohne Anbieterbindung über ein auf Gutscheinen basierendes System für den Zugang über Anbieter-Hotspots zu monetisieren. Dies entspricht der langfristigeren Planung zur Erweiterung der Wi-Fi-Dienste über verschiedene Hotspot-Standorte, z. B. in Hotels, Krankenhäusern und Einkaufszentren.

Nikhil Jain, der operative Geschäftsführer von Elitecore Technologies, meint dazu: "Die Einrichtung von Wi-Fi-Diensten zeigt, dass es sich bei unserer SMP um eine ausgereifte Lösung handelt, die sehr weit entwickelt und skalierbar genug ist, um die Anforderungen der Anbieter im Hinblick auf ihren wachsenden Kundenstamm und dessen Monetisierung zu erfüllen. Durch die Integration mehrerer Anbieter ermöglicht sie ausserdem die hohe Flexibilität, die erforderlich ist, um die Netzressourcen der Betreiber zu optimieren und gleichzeitig die Kundenbindung durch eine verbesserte Benutzererfahrung bei niedrigeren Kosten zu stärken."

Die Wi-Fi-SMP von Elitecore würde dem Betreiber durch die Integration von EliteAAA in die TÜ-Systeme helfen, die Telekommunikationsvorschriften der Telekommunikationsüberwachung für solche Nutzer/Standorte/Netzwerke, bei denen dies erforderlich ist, durch die Bereitstellung von Sitzungsdetails zu erfüllen. Ihre standortbezogenen Dienste erlauben es dem Betreiber, auf Anforderung einen Wi-Fi-Zugang für Live-Ereignisse zu ermöglichen. Dazu werden die speziellen Wi-Fi-Zugangsdaten den Benutzern direkt zugeschickt.

Informationen zu Elitecore

Elitecore ist der globale Anbieter einer Wi-Fi-Service-Management-Platform (SMP). Diese zukunftsfähige Plattform verfügt über Mobile-Core-Integration und bietet die höchste Kompatibilität mit den Ökosystemen der Anbieter. Auf diese Weise kann sie innovative Geschäftsmodelle ebenso unterstützen wie verschiedene Standard-Anwendungen, mit deren Hilfe die Anbieter neue Einnahmequellen erschliessen können.

Kontakt: L K Pathak AVP Unternehmenskommunikation Mobil: +91-9925012059 E-Mail: l.k.pathak @ elitecore.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130226/599701