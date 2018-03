JVP-Melchior: ÖVP steht für zukunftsorientierte Politik

SPÖ Partei des Stillstands – Vizekanzler Spindelegger und die ÖVP stehen für Politik im Sinne nachfolgender Generationen

Wien, 6. August 2013 (OTS) "Die ÖVP steht für eine zukunftsorientierte Politik, die SPÖ hingegen ist die Partei des Stillstands", betont Axel Melchior, Generalsekretär der Jungen ÖVP. "Die jungen Menschen in Österreich erwarten zu Recht eine nachhaltige Politik. Vizekanzler Michael Spindelegger und die ÖVP stehen für eben diese Politik im Sinne der nachfolgenden Generationen, während die SPÖ müde und konzeptlos agiert", hält Melchior fest. Und weiter: "Michael Spindelegger und die ÖVP wollen das Land gestalten, Arbeit schaffen und Familien wie auch Unternehmen entlasten. Wir stehen für dynamische Konzepte statt Wahlkampfschmähs, wie etwa die von der SPÖ geforderte flächendeckende 'Freifahrt' mit den Öffis, die uns 1,7 Milliarden Euro kosten würde. Wir Junge lassen uns die Zukunft auch sicher nicht durch Retroideen wie Steuererhöhungen oder noch mehr Schulden verbauen, sondern wollen ein ehrliche Politik, die auch an übermorgen denkt", so Melchior abschließend. ****

