Lueger: Integrationsbericht unterstützt SPÖ-Forderungen

Zweites Gratis-Kindergartenjahr und Ausbau der Kinderbetreuungsplätze wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen Integration - Mehrsprachigkeit fördern

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Integrationssprecherin Angela Lueger sieht den heute präsentierten Integrationsbericht als Unterstützung für zahlreiche SPÖ-Forderungen in Sachen Integration. "In dem Integrationsbericht 2013 sind langjährige Forderungen der SPÖ enthalten. Ich freue mich, wenn die Forderungen nach einem Ausbau der Kinderbetreuungsplätze und die Förderung der Mehrsprachigkeit auch innerhalb der ÖVP Einzug halten", sagte Lueger am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Lueger zeigt sich erfreut, dass der Integrationsbericht Zuwanderung auch als Chance begreift, die damit verbundene Vielfalt zu nutzen. Migration dürfe nicht als Bedrohung gesehen werden. "Bildung und Chancengleichheit sind wesentliche Elemente für erfolgreiche Integrationspolitik", betont Lueger. Daher sei auch ein verpflichtendes zweites Kindergartenjahr in Zukunft nach Vollausbau besonders wichtig. "Auch diese SPÖ-Forderung erhält durch den Integrationsbericht eine wichtige Unterstützung", so Lueger. In diesem Zusammenhang sieht Lueger eine besondere Vorreiterrolle Wiens für das gesamte Bundesgebiet. "Wien setzt schon bisher mit Sprachförderung, Sprachfeststellung und gut ausgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen die richtigen Schritte", betont die SPÖ-Integrationssprecherin. (Schluss) sc/rm/mp

