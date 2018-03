Aviso: Pressegespräch der SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH am 8.8.2013, 10 Uhr, Presseclub Concordia:

"Die SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH fordert eine Milliarde Euro für Sozialinvestitionen sowie die Indexanpassung der Leistungsverträge"

Wien (OTS) - Im Rahmen eines Pressegesprächs wollen wir Ihnen Hintergrundinformationen zu folgende Forderungen im Rahmen eines Offenen Briefes an die politischen Verantwortungstragenden (Österreichische Bundesregierung insbesondere BMASK, alle Landeshauptleute sowie Sozial-, Gesundheits- und FinanzlandesrätInnen der Bundesländer) präsentieren:

- Die SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH fordert die österreichische Bundesregierung sowie die Gebietskörperschaften - insbesondere die Bundesländer - dazu auf, gemeinsam in den Jahren 2014 bis 2018 insgesamt EINE MILLIARDE EURO in den Bereich der Sozialen Dienstleistungen (insbesondere Kinderbetreuung, Pflege, Mobile Dienste, Behindertenbetreuung, Arbeitsmarktpolitik) zusätzlich zu den bereits bisher geplanten Mitteln, zu investieren.

- Die SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH fordert (kostendeckende und jedenfalls die kollektivvertraglichen Bestimmungen berücksichtigende) "Indexklauseln" in die jeweiligen Förder- bzw. Leistungsverträge aufzunehmen, welche eine mehrjährige angemessene Valorisierung der Förderungen bzw. Leistungsersätze sicherstellen

Wolfgang Gruber, Vorstandsvorsitzender der SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH- Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen, möchte

Ihnen die Forderungen der SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH als Branchenvertretung der Sozialwirtschaft persönlich präsentieren. Wir laden Sie daher sehr herzlich ein zum:

Wann: Donnerstag, 8. August 2013, 10 Uhr

Wo: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für diesen Termin Zeit nehmen und wir Sie beim Pressegespräch begrüßen dürfen. Um Zusage an Frau Doris Lang-Lepschy per Mail an doris.lang-lepschy @ sozialwirtschaft-oesterreich.at bzw. telefonisch unter 0664 88 68 59 76 wird gebeten.

Die SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH- Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen vertritt mehr als 325 Mitgliedsorganisationen mit mehr als 50.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und ist somit ein starker Verhandlungspartner für die Politik. Die Branchenvertretung verhandelt als Sozialpartner auf der Arbeitgeberseite den BAGS- Kollektivvertrag, der per Satzung für weitere 40.000 Beschäftigte in Österreich gültig ist. Somit regelt der BAGS- Kollektivvertrag die Arbeitsverhältnisse von nahezu 100.000 Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Lobbyingarbeit bei Bund und Ländern sowie die Begutachtung von Gesetzen und Verordnungen sind weitere sozialpolitische Tätigkeiten. Mitgliederbekommen zusätzlich arbeitsrechtliche Beratung.

Rückfragen & Kontakt:

Ansprechsperson:

Mag.(FH) Doris Lang-Lepschy MSc

Öffentlichkeitsarbeit



SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH - Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen

Simmeringer Hauptstraße 55-57

1110 Wien



doris.lang-lepschy @ sozialwirtschaft-oesterreich.at

0664 88 68 59 76