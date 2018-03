FPÖ-Deimek: Wifo belegt Systemversagen bei Genossenschaften

Plakate machen Wohnen nicht billiger

Wien (OTS) - Die gemeinnützige Wohnungswirtschaft sollte die Menschen mit ausreichend leistbarem Wohnraum versorgen. Das Wifo bestätigt, dass dieser sozialpolitische Auftrag in vielen Fällen unerfüllt bleibt.

Die Inflationsrate lag in den Jahren von 2005 bis 2012 bei durchschnittlich 2,1 Prozent. Die Preisentwicklung von Mieten von Genossenschaftswohnungen lagen mit 2,4 Prozent deutlich über diesem Wert. "Die gemeinnützige Wohnungswirtschaft sollte Preissteigerungen eindämmen und nicht als Inflationstreiber fungieren", untermauert der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Gerhard Deimek die Reformvorschläge seiner Fraktion.

An unzähligen Beispielen zeige sich "akutes Systemversagen". Besonders in der Bundeshauptstadt liege vieles im Argen: "Dort errichten sich Genossenschaften wahre Bürotempel", erwähnt Deimek das Beispiel der GEWOG. Selbst in nobelsten Adressen wie Tuchlauben sind angeblich gemeinnützige Unternehmen zu finden.

Gleichzeitig wirkt die Wohnungsgemeinnützigkeit nicht inflationsdämpfend, sondern über weite Strecken als Kostentreiber, wie die jüngsten Erhebungen des Wifo belegen. "Wie lange will die Regierung noch warten und zusehen? Durch Plakate und Inserate wird schließlich keine einzige Wohnung billiger", verweist Deimek auf ein umfassendes freiheitliches Reformkonzept im Sinne der Bewohner.

