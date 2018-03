Ermittlungen gegen internationalen Schlepperring erst am Anfang

Klarstellungen des Bundeskriminalamtes zu aktuellen Medienberichten

Wien (OTS) - Bezugnehmend auf die OTS 0118 und 0074 hält das Bundeskriminalamt fest:

Seit März 2013 werden durch das Bundeskriminalamt im Auftrag der Staatsanwaltschaften Wien und Wiener Neustadt operative Ermittlungen gegen eine internationale Schleppergruppierung geführt. Im Zuge der durchgeführten Ermittlungen konnten über Auftrag der Staatsanwaltschaften in Österreich bisher sieben mutmaßliche Mittäter des Schlepperrings festgenommen werden, als diese unmittelbar ihre Flucht außer Landes vorbereiteten. Die Ermittlungen dauern weiter an. Aus ermittlungstaktischen Gründen können aktuell keine weiteren Details veröffentlicht werden.

Bezugnehmend auf die OTS 0070 der Wiener Wochenzeitung "Falter" vom 06. August 2013 hält das Bundeskriminalamt fest:

Medieninformationen werden zu jedem Zeitpunkt basierend auf der Faktenlage gegeben. Zum Vorwurf: "Votivkirchenflüchtlinge" würden beschuldigt, schwangere Frauen auf der Flucht ausgesetzt zu haben, wird klargestellt, dass zu Menschen aus dem Umfeld des Servitenklosters diesbezüglich keine Aussage getroffen wurde, sich hingegen diese Information auf Vorgehensweisen im internationalen Schlepperring bezieht. Dieser Schlepperring, dem die Festgenommen mutmaßlich angehören, ist nur zum Teil in Österreich, zum anderen Teil etwa in Frankreich, Italien, Deutschland und Großbritannien tätig. Klar ist, dass die durch das internationale Verbrechen der Schlepperei erzielten Gewinne auch hierarchisch innerhalb der Täterstruktur zur Verteilung kommen. Daher kann zwischen der laufenden polizeilichen Berichterstattung an die Staatsanwaltschaften und den Erkenntnissen der SOKO kein Widerspruch erkannt werden.

