SJ Linz: Treten Sie zurück, Frau Mikl-Leitner!

Es gilt die Amtsmissbrauchsvermutung.

Linz (OTS) - Keine Millionenbeträge, keine Gewalt. Dafür die Bestätigung, dass sich die Innenministerin auch nicht davor scheut, für den Wahlkampf Flüchtlinge zu kriminalisieren, abzuschieben und mit deren Leben zu spielen.

Die Veröffentlichungen des FALTERS lassen Mikl-Leitners Lügengebäude über die ehemaligen Bewohner des Servitenklosters kollabieren. Auch die Staatsanwaltschaft zeigt sich über die Beschuldigungen der Innenministerin verwundert.

"Ich bin entsetzt, wie tief ÖVP-Ministerin Mikl-Leitner in diesem Wahlkampf gesunken ist. Mit ihrem Rechtsaußen-Kurs überholt sie die FPÖ", erklärt Corinna Kovac, Vorsitzende der SJ Linz und Nationalratskandidatin.

"Die ÖVP muss die politische Jauchegrube verlassen. Wahlkämpfen auf Basis von Lügen ist unfair und feige, Mikl-Leitner längst rücktrittsreif", bringt es Donjeta Krasniqi, Vorsitzende des VSStÖ Linz und Nationalratskandidatin, auf den Punkt.

"Flucht ist weder Verbrechen noch Wahlkampfthema! Flüchtlinge verdienen den Schutz unseres Rechtsstaates, anstatt pauschal als Kriminelle abgestempelt zu werden", unterstreicht Christina Götschhofer, Vorsitzende der AKS OÖ, den Standpunkt der größten oberösterreichischen SchülerInnenorganisation.

"Die Volkspartei inszeniert hier ein abscheuliches, verlogenes Wahlkampftheater auf dem Rücken der Ärmsten. Es werden mutwillig Menschenleben gefährdet, um auf WählerInnenfang am rechten Rand zu gehen", so Fiona Kaiser, Vorsitzende der SJ Oberösterreich und Nationalratskandidatin, abschließend.

"Wenn sich Mikl-Leitner einen echten Einblick in die Tiefen des Schlepperunwesens verschaffen will, soll sie sich am besten an ihren rechtskräftig verurteilen Parteifreund Gumpinger wenden," so Kovac, Krasniqi, Götschhofer und Kaiser unisono.

