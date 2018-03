Kickl: Bildungspflicht: Kärntner Flip-Flops für Darabos

Kaiser erkennt Unsinnigkeit der Schulpflichtverlängerung, zieht aber die völlig falschen Schlüsse

Wien (OTS) - "Wenn SPÖ-Landeshauptmann Kaiser der SPÖ-Zentrale in Wien ausrichtet, dass die Verlängerung der Schulpflichtpflicht nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, dann hat er grundsätzlich Recht, auch wenn er die falschen Schlüsse daraus zieht", kommentierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl das Ausscheren des SPÖ-Landespolitikers aus der von SPÖ-Warlord Darabos vorgegebenen Bundeslinie. "Jetzt hat Darabos den Flip-Flopper, den er bei der ÖVP gesucht hat, endlich in den eigenen Reihen gefunden", so Kickl.

Auch wenn Kaiser völlig richtig erkannt habe, dass die Verlängerung der Schulpflicht ein Unsinn sei, müsse er darauf hingewiesen werden, dass am Ist-Zustand der Schulen, in erster Linie die SPÖ schuld sei, betonte Kickl. Jahrzehntelange Versäumnisse in Bildungs- und Integrationspolitik würden sich nun bitter rächen, sagte Kickl. Was Kaiser in einer Aussendung als "steinzeitlichen Bildungswürgegriff" bezeichne habe solange gut funktioniert, bis die SPÖ angefangen habe sogenannte "Schulversuche" zu starten. "Es wird höchste Zeit, dass nach 40 Jahren Schulversuchen endlich eines dieser Experimente gelingt", sagte Kickl, der darauf wartet, dass die SPÖ endlich versteht, dass Bildungspolitik kein Spielplatz für Sozial- und Integrationsspinner ist.

