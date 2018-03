Zusammenfassung der alle Rekorde brechenden Black Hat USA 2013

San Francisco (ots/PRNewswire) - Heute gab Black Hat, die führende Serie von Informationssicherheitsveranstaltungen, bekannt, dass in der vergangenen Woche eine alle Rekorde brechende Teilnehmeranzahl an der Veranstaltung in Las Vegas teilgenommen habe, und veröffentlichte die Termine für die erweiterte Veranstaltung Black Hat USA und den neuen Black Hat Asia Event im Jahr 2014.

Black Hat USA 2013, an der mehr als 7.500 der weltweit führenden Sicherheitsexperten teilnahmen, fand vom 27. Juli bis zum 1. August im Caesar's Palace in Las Vegas statt. Es handelt sich um die bisher höchste Teilnehmerzahl. Es wurden mehr Inhalte als an den bisherigen Black Hat Veranstaltungen angeboten - mit insgesamt 11 gleichzeitigen Tracks, 180 branchenführenden Forschern und rekordverdächtigen 130 Unternehmen in der Sponsorenhalle. Weitere Nachrichten und die Berichterstattung über die Veranstaltung sowie Downloads der verfügbaren Präsentationsunterlagen finden Sie auf der Website von Black Hat USA 2013.

General Keith Alexander, Director, NSA; Commander U.S. Cyber Command war der Hauptredner der diesjährigen Veranstaltung. Zu einem für die USA kritischen Zeitpunkt ergriff der General das Wort und kam damit weltweit in die Schlagzeilen.

Manager von Black Hat, erklärte hierzu: "Der Auftritt des Generals unterstreicht die Bedeutung von Black Hat und die Rolle der Gemeinschaft in der Debatte über die nationale Sicherheit." Das vollständige Video seiner Rede und die Dias finden Sie auf der Seite keynote archives

Anknüpfend an diese durchaus explosive Woche, gibt Black hat nun das erweiterte Programm seiner richtungsweisenden Veranstaltungen über Informationssicherheit in den Jahren 2013 - 2014 bekannt, die mit einem neuen besonderen Black Hat Training Event beginnen, bei dem die führenden Referenten der Informationssicherheitsbranche anwesend sein werden. Die Veranstaltungen sind dafür bekannt, dass sich auf ihnen die weltweit führenden Informationssicherheitsfachleute und -praktiker treffen. Black Hat Trainings 2013 findet vom 9. - 12. Dezember 2013 in dem im Zentrum von Seattle, Washington, gelegenen Washington State Convention Center statt. Jeder Kurs wird von Branchenfachleuten und Subjet Matter-Experten aus der gesamten Welt abgehalten, die sich hier treffen, um ihre Erkenntnisse und Erfahrungen mit der Black Hat Gemeinschaft zu teilen.

Black Hat Asia 2014 führt die Liste der Ankündigungen für das kommende Jahr an. Die Veranstaltung kehrt damit nach mehreren Jahren zum ersten Mal wieder nach Asien zurück. Auf ihr haben Sicherheitsfachleute, Forscher und Dienstleister zwei Tage lang Gelegenheit an fundierten Trainingskursen sowie an den zwei Tage dauernden Konferenzen und einer umfassenden Sponsorenhalle teilzunehmen. Black Hat Asia 2014 findet vom 25. bis 28. März 2014 im Marina Bay Sands Resort in Singapur statt.

"Angesichts der wachsenden Informationssicherheitsgemeinschaft und der zunehmenden Bedrohung der internationalen Informationsinfrastruktur ist jetzt die Zeit gekommen, dass Black Hat mit einer Sicherheitsveranstaltung dieses Niveaus nach Asien zurückkehrt", erklärt Ford.

Zur Feier seines 14 jährigen Bestehens kehrt Black Hat als Gastgeber von Black Hat Europe 2014 später im Kalenderjahr in die Niederlande zurück. Black Hat Europe - die führende Veranstaltung für Sicherheitsforschung in der Region wird weiter ausgebaut - und bietet zwei Tage vollgepackt mit Sicherheitstrainingskursen, gefolgt von zwei Tage dauernden Briefings und einer Sponsorenhalle, in der die neuesten Sicherheitsangebote, -werkzeuge und -technologien vorgestellt werden. Angesichts der steigenden Teilnehmerzahl wird Black Hat den Event im RAI Convention Center in Amsterdam, Niederlande, vom 14. bis 17. Oktober 2014 veranstalten.

Abschließend wurde während der diesjährigen Veranstaltung bekannt gegeben, dass Black Hat USA 2014 erneut in Las Vegas abgehalten werden wir, und zwar wegen des enormen Interesses und zunehmenden Umfangs an einem größeren Ort, dem Mandalay Bay Convention Center. Black Hat erwartet weitere Erfolge und ein neues, alle Rekorde brechendes Jahr für die Veranstaltung in Las Vegas, die von Samstag, dem 2. August, bis Donnerstag, dem 7. August 2014, stattfinden wird.

Black Hat Regional Summit, Sao Paulo, Brasilien, 26. - 27. November 2013 Black Hat Trainings, Seattle, Washington, USA, 9. - 12. Dezember 2013 Black Hat Asia 2014, Singapur 25. - 28. März 2014 Black Hat USA 2014, Las Vegas, Nevada, USA, 2. - 7. August 2014 Black Hat Europe 2014, Amsterdam, Niederlande, 14. - 17. Oktober 2014

Verbindungen zu Black Hatde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@d18e1eaWebsite:

http://www.blackhat.com Twitter:

https://twitter.com/BlackHatEvents

- Hashtag #BlackHat Facebook:

http://www.facebook.com/blackhat LinkedIn Group: http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=37658

Flickr:

http://www.flickr.com/photos/blackhatevents/



Über Black Hat

Seit über 16 Jahren stellt Black Hat den Teilnehmern das Allerneueste über Informationssicherheitsforschung, -entwicklung und -trends vor. Diesen imageträchtigen Veranstaltungen und Schulungen liegen die Anforderungen der Sicherheitsgemeinschaft zugrunde, und man versucht, die besten Köpfe der Branche an einem Ort zu vereinen. Black Hat inspiriert Fachleute auf allen Karrierestufen und ermutigt den Ausbau der Zusammenarbeit in der akademischen Welt, unter Weltklasseforschern sowie unter Führungspersönlichkeiten im öffentlichen und privaten Sektor. Die Briefings und Schulungen von Black Hat finden jedes Jahr in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien statt und werden von UBM Tech. ausgerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.blackhat.com.

Über UBM Tech

UBM Tech ist ein weltweites Medienunternehmen, das die Technologiebranche der Welt bei Live Veranstaltungen und Webauftritten zusammenbringt. Seine auf die Gemeinschaft konzentrierten Medien und Veranstaltungen bieten fachmännisch kuratierte und nutzergenerierte Inhalte sowie die Möglichkeit, sich auf der urheberrechtlich geschützten, preisgekrönten DeusM Community-Plattform mit Peers auszutauschen. Zu den Marken von UBM Tech zählen EE Times, Interop, Black Hat, InformationWeek, Game Developers Conference, CRN und DesignCon. Die Produkte des Unternehmens schließen unter anderem Forschung, Ausbildung, Schulung und Datendienste ein, die den Entscheidungsprozess der Technologieeinkäufer beschleunigen. UBM Tech bietet ebenfalls eine umfassende Palette an Marketingdienstleistungen an, die sich auf seine Markterfahrung mit Inhalten und Technologien stützen. Dazu zählen maßgeschneiderte Veranstaltungen, Lösungen für Content-Marketing sowie Gemeinschafts- und Nachfrageentwicklungsprogramme. UBM Tech gehört zu UBM (UBM.L), einem weltweiten Anbieter von Medien- und Informationsdienstleistungen, mit einer Marktkapitalisierung von über $ 2,5 Milliarden.

