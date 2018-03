Wöginger: Rote Basis entlarvt Faymann-Steuern als Schnüffel-Steuern

ÖVP für Beibehaltung des Bankgeimnisses - SPÖ sucht weiterhin eine Linie

Wien (OTS) - Eine wirksame Vermögenssteuer sei nur ohne Bankgeheimnis möglich, stellen die SPÖ Mandatare Maier und Ablinger sowie die Sektion 8 fest. Sie und einige andere SPÖ-Mandatare sprechen sich deshalb für ein Ende des Bankgeheimnisses auch für Inländer aus. "Noch vor kurzem hat die SPÖ-Spitze von Faymann abwärts eine andere Meinung gehabt. Was ist nun die Linie der SPÖ?", will Wöginger im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher wissen. Wenn sonst nichts hilft, die Genossen von ihrem Vorhaben abzubringen, dann sei ihnen eine Umfrage ans Herz gelegt, die klar zeigt dass lediglich 40 Prozent der Österreicher für die Abschaffung des Bankgeheimnisses sind. Wie will Faymann Schnüffelsteuern auf Vermögen einheben, die dem Bankgeheimnis unterliegen? "Die Katze ist aus dem Sack: Die Faymann-Steuern sind nur mit einem Ende des Bankgeheimnisses umsetzbar. Denn nur dann können die Sozialisten in aller Ruhe in die Einkommensverhältnisse und Sparbücher der Österreicher reinschnüffeln." Die Faymann-Steuern werden also von den eigenen Genossen als populistisches Placebo für die rumorende rote Basis entlarvt", so ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger als Reaktion auf heutige Medienberichte.

Wöginger abschließend: "Die ÖVP ist für die Beibehaltung des Bankgeheimnisses für Inländer und stellt sich mit aller Vehemenz gegen die Faymann-Steuern. Aber wissen Faymann, Darabos und Co. wofür und wogegen sie sind? Klar ist jedenfalls: Wer für nichts wirklich steht, ist für nichts zu gebrauchen", so Wöginger abschließend.

