SPÖ Kaiser: Verlängerung der Schulpflichtpflicht kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein!

Umfassendes Bildungsreformkonzept und kein Stückwerk gefordert. Kindergärten mit einbeziehen, verschränkten Ganztagesunterricht ausbauen, Lehrerdienstrecht reformieren.

Klagenfurt (OTS) - Kritisch bewertet Kärntens SPÖ-Vorsitzender, Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser, die aktuelle Diskussion um eine Bildungspflicht bis 18 Jahre. "Dieser Vorschlag, kann maximal eine mögliche Ergänzung darstellen, ist aber mit Sicherheit nicht der Weisheit letzter Schluss", so Kaiser.

Für ihn greife der Vorschlag alleine jedenfalls zu kurz. "Wir müssen alles tun, damit es gar nicht so weit kommt, dass 16-, 17-, 18jährige nicht Lesen oder Schreiben können. Mit dem Zwangfach "Bildungspflicht" wird man die Probleme Schulabbruch und mangelnde Lese-, Rechen- und Schreibkenntnisse nicht lösen können. Was wir, was unsere Kinder und Jugendlichen und zukünftige Generationen brauchen sind Mut und politischer Wille zu tiefgreifenden bildungspolitischen Reformen, die jahrzentelang von der ÖVP auf Kosten von Kindern und Eltern blockiert wurden", macht Kaiser deutlich: "Die ÖVP-Spitze ist gut beraten endlich bildungspolitischen Förderunterricht bei der SPÖ zu nehmen, um nicht wieder mit einem nicht genügenden Beitrag sitzen zu bleiben!"

Als Bildungsreferent habe er sich zum Ziel gesetzt, dass es in Kärnten kein Kind ohne Schulabschluss und keinen Jugendlichen ohne Lehrstelle bzw. ohne Platz in einer weiterführenden Schule geben darf. Für die entsprechenden Rahmenbedingungen brauche es bundesweit einheitliche Lösungen. "Und diese Lösungen müssen auch den Bereich der Kindergärten einschließen, denn dort fängt Bildung an", so Kaiser, der die fehlende Einbindung der Kindergartenpädagogen in die Pädagogenausbildung neu bemängelt.

Weiters plädiert Kaiser den Ausbau von Ganztagesschulen mit verschränktem Unterricht nach dem Motto "Schule ohne Schultasche" stärker zu forcieren und die leidige Debatte um ein neues Lehrerdienstrecht endlich zu einem vor allem für Kinder und Jugendliche positiven Abschluss zu bringen. "Das Wohl unserer Kinder und zukünftiger Generationen muss im Mittelpunkt stehen. Wir brauchen bestens gebildete und ausgebildete junge Menschen. Sie sind der Schlüssel für eine Zukunft, die ihnen und uns den Wohlstand sichert. Wer das noch immer nicht begriffen hat und aus standes- oder parteipolitischen Motiven Österreich im steinzeitlichen Bildungswürgegriff hält, richtet unwiederbringliche weiter großen Schaden an", stellt Kaiser fest.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Kärnten

Klagenfurt