Wöginger: ÖVP steht am Gas, die SPÖ auf der Bremse

ÖVP will Österreich voranbringen, SPÖ lebt in der Vergangenheit

Wien, 6. August 2013 (ÖVP-PD) "Die ÖVP schlägt Maßnahmen und Reformen vor, hat Ideen und will Österreich voranbringen, während in der Löwelstraße alle nur in der Vergangenheit leben", sagt ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger zu den Aussagen von Bundeskanzler Werner Faymann in den "Salzburger Nachrichten". "Faymann will die Lorbeeren der Regierungsarbeit einheimsen und damit wahlkämpfen gehen, anstatt endlich Ideen für die Zukunft des Landes zu präsentieren." Der ÖVP genügt es nicht, sich auf den Erfolgen auszuruhen, sondern sie will Österreich weiter voranbringen, betont Wöginger: "Wir wollen den Standort stärken und attraktiver machen sowie Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen. Dafür liegen Konzepte wie Leistbares Leben und Leistbares Wohnen auf dem Tisch. Doch bei allem stehen die Genossen auf der Bremse." Dabei muss man endlich die Familien, Arbeitnehmer und den Mittelstand entlasten:

"Arbeitszeitflexibilisierung, Mitarbeiterbeteiligung und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Statt endlich auf's

Gas zu steigen, kommen von sozialistischer Seite nur

halbschwindlige Bewertungen der Arbeiterkammer, um familien- und wirtschaftsfeindliche Vermögenssteuern durchzusetzen", stellt Wöginger klar. "Wir wollen einen stärkeren Standort für mehr Arbeitsplätze und damit auch mehr Wohlstand für Österreich. Dazu soll sich endlich auch die SPÖ bekennen. Die Sozialisten müssen endlich aus dem Sommerschlaf aufwachen." ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei