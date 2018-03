Verlängerung der Schulpflicht kann Probleme im Bildungssystem nicht lösen!

Einführung der Bildungspflicht bis 18 ist der falsche Ansatz, um sozialen Ungleichheiten entgegen zu wirken

Wien (OTS) - Die Aktion kritischer Schülerinnen und Schüler bemängelt den Vorschlag des Integrationsstaatssekretariats, eine Bildungspflicht bis zum 18. Lebensjahr einzuführen. "In einem System, das von sozialen Ungleichheiten nur so strotzt, darf man dieser Problematik nicht einfach mit einer Erhöhung der Bildungspflicht entgegenwirken", meint Claudia Satler, Bundesvorsitzende der AKS. Es muss viel früher angesetzt werden, um gegen die gravierenden sozialen Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern vorzugehen. Weiters ist es wichtig, dass individuelle Förderung im Bildungssystem groß geschrieben wird. Denn Schülerinnen und Schüler werden in Österreich zu wenig individuell betreut und finden sich in diesem Bildungssystem oft nur schwer zurecht.

Außerdem bleibt es offen, wie festgestellt werden soll, ob die Schülerinnen und Schüler mit 15 Jahren Bildungsziele wie Lesen, Schreiben und Rechnen erreicht haben. "Noten sagen nur sehr wenig über die eigentlichen Stärken und Schwächen von Jugendlichen aus, daher ist es auch nur bedingt bis gar nicht möglich, aufgrund von unbegründeten Ziffern über die Länge der Schulzeit zu entscheiden", fügt Satler hinzu.

"Es ist die Pflicht des Staates dafür zu sorgen, dass alle einen fairen Zugang zu Bildung haben. In Schweden haben alle jungen Menschen bis 19 ein Recht auf Bildung. Wir fordern, dass auch in Österreich, der Staat jeder und jedem Jugendlichen einen Schul-beziehungsweise Ausbildungsplatz bis 19 garantiert", betont die Bundesvorsitzende abschließend.

