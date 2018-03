VP-Ulm: Jugendstrafrecht weiterentwickeln

Sozialpädagogische Wohngemeinschaften mit Anwesenheitspflicht politisch diskutieren

Wien (OTS) - Im Jahr 2012 sind 28.000 mündige Jugendliche (14-18 Jahre) und 5.500 unmündige Jugendliche (bis 14 Jahre) straffällig geworden. Die Jugendlichen und die Gesellschaft haben Anspruch darauf, dass der Staat auf Jugendkriminalität bestmöglich reagiert und hilft.

In diesem Zusammenhang würdigt der Sicherheitssprecher der ÖVP Wien LAbg. Wolfgang Ulm, im Zivilberuf Rechtsanwalt und Strafverteidiger, die Ideen der Jugendrichterin Beate Matschnig in der heutigen Presse, unmündige Jugendliche bei Bedarf in sozialpädagogischen Wohngemeinschaften unter Hausarrest zu stellen: "Die Idee der Anwesenheitspflicht sollte vertieft politisch diskutiert werden. Diskussionsverbote schaden vor allem den Jugendlichen, die Hilfe brauchen und konsequent aus dem kriminellen Milieu herausgeholt werden müssen."

Wenn Jugendliche immer früher pubertieren und immer früher straffällig werden, das Alter für die Strafmündigkeit (14 Jahre) aber nicht herabgesetzt werden soll, braucht es neue Wege, damit Kinder und Jugendliche nicht ihrem Schicksal überlassen werden, schloss Ulm.

