Integrationsbericht: BZÖ-Bucher für einen "Masterplan Integration" mit "Ausländer-Check" und "Staatsbürgerschaft auf Probe"

"Österreich braucht von den Guten nur die Besten - Bildung ist Schlüssel zu gelungener Integration

Wien (OTS) - "Es ist gut und richtig, dass sich, nach Jahrzehnten rot-schwarzer Verleugnung, Staatssekretär Kurz der Integrations- und Zuwanderungsproblematik annimmt und mit dem Integrationsbericht erneut die gravierenden Defizite in Österreichs Zuwanderungs- und Integrationspolitik auf dem Tisch liegen. Mit schönen Worten ist es aber nicht getan. Bei Integration, Bildung und Arbeitsmarkt liegen die Dinge im Argen und bisher sind seitens der Regierung Faymann/Spindelegger nur kosmetische Korrekturen erfolgt. Das BZÖ verlangt einen "Masterplan Integration", wo ganzheitlich die vorhanden Defizite angegangen werden und die Fehler der Vergangenheit vermieden werden können", so BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher zum heute veröffentlichten Integrationsbericht des Innenministeriums.

Bucher verlangt die Umsetzung des BZÖ-Ausländer-Checks mit einer an fixe Kriterien gebundenen Zuwanderung. Beim Ausländer-Check muss aus den Bereichen Bedarf, Sprache, Bildung, Gesundheit, Arbeitsfähigkeit, Erwerbstätigkeitsdauer, Arbeitsplatz und Einkommen jeweils eine Mindestpunktezahl erreicht werden. Dieser Ausländer-Check müsse nach dem Prinzip des "Bonus-Malus-Systems" auch für die bereits in Österreich lebenden Ausländer gelten, bis sie österreichische Staatsbürger mit allen Rechten und Pflichten sind.

Weder die derzeitige Linie von Rot und Schwarz noch die plumpe "Ausländer raus" Politik der FPÖ seien geeignet, die Probleme zu lösen. "Das BZÖ hat mit dem Ausländer-Check ein klares und machbares Konzept. Wir wollen nur Ausländer, die gebraucht werden, integrationswillig sind, sich ordentlich verhalten und dem Land etwas bringen".

Bucher spricht sich auch für die Einführung des BZÖ-Modells einer "Staatsbürgerschaft auf Probe" aus. Konkret fordert das BZÖ, dass es nach der Verleihung der Staatsbürgerschaft eine Probezeit von fünf Jahren für die eingebürgerten Zuwanderer geben soll. "Jedem Neo-Österreicher, der innerhalb dieser fünf Jahre Probezeit straffällig und zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt wird, wird die Staatsbürgerschaft wieder aberkannt", verlangte Bucher. Grundsätzlich dürfe die Staatsbürgerschaft nicht verschleudert werden, sondern müsse am Ende eines erfolgreichen - von Seiten des Staates zu unterstützenden -Integrationsprozesses stehen. "Eine Staatsbürgerschaft auf Probe ist fair und gerecht. Wer sich an die Regeln hält, darf bleiben, mit allen Rechten und Pflichten, wer sich nicht an die österreichischen Gesetze hält, muss mit dem Verlust der Staatsbürgerschaft rechnen", erklärte Bucher.

Der BZÖ-Chef betont, dass gerade Bildung "der Schlüssel zu einer gelungenen Integration ist. Wir müssen das Potenzial der Zuwanderer und ihrer Kinder bestmöglich nutzen und dürfen keine verlorene Generation zulassen. Hier hat das BZÖ mit seiner Arbeitsmarktreife -ein nachweisbarer Bildungsabschlusses in Form einer mittleren Reifeprüfung - nach dem 9. Pflichtschuljahr liegt einen guten Vorschlag gemacht und verlangt überdies, dass es gerade im vorschulischen Bereich eine viel intensivere Förderung von Kindern mit Defiziten gibt."

"Integration ist keine Einbahnstraße und Österreich benötigt keine Einwanderung in den Sozialstaat. Zuwanderung in den Leistungsstaat nach dem Motto "von den Guten nur die Besten" brauchen wir aber und wer seinen Beitrag für die Gesellschaft leistet, den muss und soll der Staat auch dabei unterstützen und bestmöglich integrieren", so Bucher.

