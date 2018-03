BSO-Präsident Wittmann gratuliert erfolgreichen Voltigiererinnen und Voltigierern zu acht Medaillen bei der Heim-EM

Wien (OTS) - Die Voltigier-EM im Magna Racino sorgte für einen wahren Medaillenreigen für Österreich. Mit vier Gold-, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen konnten die heimischen Athletinnen und Athleten das Turnier auf dem ersten Platz im Medaillenspiegel beenden.

"Die Voltigier-EM war ein großartiges Spektakel mit unglaublichen Leistungen unserer Sportlerinnen und Sportler. Ein solch hervorragendes Ergebnis ist besonders vor eigenem Publikum ein unvergessliches Erlebnis. Meine Gratulationen gehen an das gesamte Team, das großen Voltigiersport geboten und mit fünf Medaillen für unsere Junioren auch in punkto Nachwuchsarbeit überzeugt hat.", so BSO-Präsident Wittmann.

