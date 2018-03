Kinder aus der Westsahara zu Besuch bei Staatssekretär Schieder

Finanzstaatssekretär unterstützt Aktion "Ferien vom Krieg"

Wien (OTS/SK) - "Ich freue mich, dass viele Kinder aus der Westsahara einen unbeschwerten Sommer in Österreich verbringen können", sagt Finanzstaatssekretär Andreas Schieder. Der Staatssekretär empfing gestern die diesjährigen TeilnehmerInnen der Aktion "Ferien vom Krieg" im Finanzministerium. Und Schieder weiter: "Die Kinder erleben tagtäglich den Lageralltag in der Westsahara, in Österreich können sie ein paar Wochen schwimmen, einfach nur spielen, oder die Möglichkeit nutzen, medizinische Checks zu absolvieren." ****

Zu dem seit Jahren schwelenden Konflikt in der Westsahara betont Schieder: "Gerade für die Kinder, die nur die Welt der Flüchtlingscamps kennen, ist es wichtig, endlich zu einer Lösung zu gelangen". Denn seit mehr als 30 Jahren warten die Menschen der Westsahara auf eine Lösung des Konflikts. Auch die vergangenen Treffen zwischen der marokkanischen Regierung und der Befreiungsbewegung Polisario hätten keine konkreten Verbesserungen gebracht. Dazu Schieder: "Der Konflikt in einem Gebiet, das von der UNO als letztes noch nicht entkolonialisiertes Gebiet bezeichnet wird, muss rasch eine rechtliche Lösung erfahren. In erster Linie ist es dafür notwendig, dass das bereits seit Langem geforderte Referendum über die Unabhängigkeit der Westsahara in die Tat umgesetzt wird".

Initiatorin der Aktion "Ferien vom Krieg" ist die niederösterreichische Landtagsabgeordnete Karin Scheele, die auch als Vorsitzende der Österreichisch-Saharauischen Gesellschaft fungiert. Die Kinder sind noch bis 22. August in Österreich. (Schluss) ah/sn

