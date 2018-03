Rädler: Sebastian Kurz hat viel bewegt

Kurz und ÖVP begegnen Herausforderungen in Migrations- und Integrationspolitik mit Erfolg – Weg von Schulpflicht, hin zu Ausbildungspflicht

Wien, 6. August 2013 (ÖVP-PK) "Integrationsstaatsekretär Sebastian Kurz hat in den vergangenen zwei Jahren in Österreich viel bewegt. Das zeigt der Bericht des unabhängigen Expertenrats für Integration deutlich", betont ÖVP-Integrationssprecher Nationalratsabgeordneter Johann Rädler. Der Umsetzungsstand des von Innenministerium und Experten ausgearbeiteten 20-Punkte-Programms belegt: Sebastian Kurz und die ÖVP begegnen den Herausforderungen in der Migrations- und Integrationspolitik mit Erfolg. "Die verstärkte sprachliche Bildung von Kindern schon vor dem Schuleintritt ist nur einer der Erfolge von Integrationsstaatsekretär Sebastian Kurz. Die gezielte Förderung von Zuwanderern bei Bildung und Ausbildung ist eine weitere Maßnahme, mit der die ÖVP die Arbeitsmarktintegration effizient gestaltet. Jetzt ist es wichtig, konstruktiv über eine leistungsorientierte Bildungspflicht mit Ausbildungsmöglichkeiten zu sprechen und diese umzusetzen. Damit will die ÖVP die besten Startvoraussetzungen für alle schaffen", unterstreicht Rädler. Auch das Integrationsklima hat sich stark verbessert. "Die

Identifikation mit Österreich - unseren Gesetzen, Werten und Traditionen - ist der Grundstein für eine gelungene Integration. Der Bericht zeigt, dass die Integration immer besser funktioniert:

91 Prozent der zugewanderten Jugendlichen identifizieren sich mit ihrer neuen Heimat. Das ist ganz klar der umfangreichen Informations- und Aufklärungsarbeit des Integrationsstaatsekretariates zu verdanken", hält der ÖVP-Abgeordnete fest. "Die ÖVP setzt sich dafür ein, dass den in Österreich lebenden Menschen alle Chancen und Möglichkeiten bei der Ausbildung und auf dem Arbeitsmarkt offen stehen. Auch in Zukunft wird Sebastian Kurz den beschrittenen Weg für eine erfolgreiche Migrations- und Integrationspolitik weiter gehen", so Johann Rädler abschließend. ****

