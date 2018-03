Junge ÖVP zu Integrationsbericht: Viel erreicht, viel bleibt zu tun

Integration gewinnt man vor allem über die Jungen: Umwandlung von Schulpflicht in Bildungspflicht & Ausbau der Sprachförderung

Wien, 6. August 2013 (ÖVP-PD) Heute wurde im Rahmen einer Pressekonferenz der Integrationsbericht 2013 des unabhängigen Expertenrats für Integration vorgestellt. Der Bericht stellt der Arbeit unseres Bundesobmannes Staatssekretär Sebastian Kurz ein gutes Zeugnis aus: "In nur knapp zwei Jahren ist es gelungen, das Integrationsklima in Österreich deutlich zu verbessern. Anstelle rechter Hetze und linker Träumerei herrscht in der Integrationsdebatte nun Sachlichkeit und Ernsthaftigkeit vor. Nur

so können die bestehenden Herausforderungen auch gemeistert werden", betont Axel Melchior, Generalsekretär der Jungen ÖVP. ****

Viele wichtige Schritte, wie die Sprachförderung im Kindergarten, Deutsch als Schulreifekriterium oder die Staatsbürgerschaft Neu, konnten bereits auf Schiene gebracht werden. Gleichzeitig bleibt noch einiges zu tun, etwa im Bereich

der Bildung: "Wir können es uns nicht leisten, auf nur ein einziges Talent in Österreich zu verzichten. Daher müssen wir verhindern, dass jährlich hunderte Schülerinnen und Schüler, viele von ihnen mit Migrationshintergrund, ohne Grundkenntnisse in den Bereichen Rechnen, Lesen und Schreiben vom Klassenzimmer direkt im AMS

landen. Daher unterstützen wir die Empfehlung des Integrationsberichts, die Sprachförderung weiter auszubauen und die Schulpflicht in eine Bildungspflicht umzuwandeln. Eine Umsetzung dieses Vorschlags muss deshalb – gerade im Interesse der Betroffenen – rasch erfolgen", betont Melchior abschließend.

