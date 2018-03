Korun: Bessere Integrationspolitik nur mit Chancengleichheit möglich

Gesetzliche Integrationsbarrieren abschaffen, um Verwurzelung und Zugehörigkeitsgefühl zu stärken

Wien (OTS) - "Der heutige Bericht des Expertenrats des Staatssekretärs für Integration verdeutlicht es erneut: Österreich ist ein Einwanderungsland und ohne Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit ist keine Integrationspolitik zu machen. Denn sie ist die zweite Seite der Medaille - ohne Öffnung der Institutionen bleibt die "verordnete" Integration letztendlich eine Sackgasse", kommentiert die Integrationssprecherin der Grünen, Alev Korun, die Empfehlungen des Expertenbeirats.

Für diese Chancengleichheit braucht Österreich z.B. Kindergärten und Schulen, die auf mehrsprachige Kinder vorbereitet sind und vom Elternhaus mitgebrachte Benachteiligungen wie Bildungsferne ausgleichen können. Das heißt Kindergarten als Bildungsinstitution und zum Beispiel zwei Jahre Kindergartenpflicht für alle Kinder, und zwar als Frühförderung und unabhängig von Herkunft und Muttersprache.

Korun: "Das hätte die große Koalition übrigens längst beschließen können, statt diese in Pressekonferenzen an die nächste Regierung zu delegieren. Statt eines Nachsitzens von 15 bis 18 im selben Schulsystem braucht es eine bessere Vorbereitung von KindergartenpädagogInnen und LehrerInnen auf mehrsprachige Klassen und mehr Mittel für das Bildungssystem." Vorschläge wie bundesweite Orientierungs- und Sprachkurse für ,Newcomer' oder bessere Anerkennung von mitgebrachten Qualifikationen sind langjährige grüne Forderungen und es ist erfreulich, dass sie auch vom Expertenrat übernommen wurden.

Wenig beachtet wurde hingegen im Bericht, dass derzeit sehr strenge Gesetze es legal hier Lebenden schwer machen, Aufenthaltssicherheit zu erreichen, was aber die Voraussetzung für eine Verwurzelung und letztendlich für die Integration hier ist. "Ja, Bildung und Arbeitsmarktbeteiligung sind wichtig, gleichzeitig muss es auch um die Abschaffung von gesetzlichen Hürden wie unerreichbare Staatsbürgerschaften für z.B. AlleinerzieherInnen gehen. Für die nächste Bundesregierung bleiben bei der Integration noch viele Fragen zu lösen und die Grünen bringen mit ihren Konzepten, die nun auch im Integrationsstaatssekretariat langsam ankommen, genau jene Innovation und Lösungskompetenz mit, die es für diese Aufgabe braucht", schließt Korun.

