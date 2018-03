FPÖ: HC Strache: Integrationsbericht ist Dokument des Scheiterns

Österreich steht vor den Scherben einer gescheiterten Zuwanderungspolitik

Wien (OTS) - "Der heute präsentierte Integrationsbericht ist ein Dokument des Scheiterns", sagte der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache. Während die FPÖ seit bereits zwei Jahrzehnten die verfehlte Zuwanderungs- und Integrationspolitik von Rot, Grün und Schwarz kritisiere, stehe die Bundesregierung nun vor dem Scherbenhaufen ihrer gescheiterten Ausländerpolitik, so Strache.

All die heute vorgestellten Maßnahmen zur besseren Integration von Zuwanderern seien nichts anderes als Reparaturversuche von Fehlern aus der Vergangenheit, so Strache. Die hohe Zahl an integrationsunwilligen Zuwanderern sei nicht überraschend, würde doch die rot-schwarze Bundesregierung nichts unternehmen, um diese zur Integration zu bewegen. Dies gehe natürlich zu Lasten der Österreicher, die die ganzen linkslinken Integrationsexperimente zu bezahlen hätten, kritisierte Strache. "Wenn auf Ämtern der Republik, in Spitälern und im öffentlichen Raum die deutsche Sprache nicht zwingend erforderlich ist, besteht auch kein Anlass für Migranten, diese zu erlernen", zeigte Strache die Fehlentwicklungen der Integrationspolitik an einem Beispiel auf.

Besonders dramatisch zeige sich das Scheitern der Ausländerpolitik im Schul- und Bildungsbereich. Wenn große Teile einer Schulklasse nicht lesen, schreiben und rechnen können, so liege das nicht an der mangelnden Intelligenz der Schüler, sondern an der mangelnden Intelligenz der rot-grünen Schulpolitiker, sagte Strache. Denn diese würden noch immer glauben, dass ein Ausländeranteil von bis zu 90 Prozent eine Bereicherung der österreichischen Schüler sei. "Das Gegenteil ist der Fall, denn wenn Deutsch als Unterrichtssprache nicht verstanden wird, kann das Lehrziel nicht erreicht werden", betonte Strache.

Es sei höchste Zeit, sich von den linken Integrationsträumereien zu lösen und endlich auch Forderungen an Migranten zu stellen, betonte Strache. Dies gelte besonders auch für den völlig unwirksamen Integrationsstaatssekretär, der bislang nichts geleistet habe und sich im Moderieren und Schönreden der unerfreulichen Ist-Situation gefällt, so Strache in Richtung Kurz. "Ohne Integrationsdruck auf Migranten wird sich an deren Verhalten nichts ändern", betonte Strache, der hier strenge Maßnahmen forderte. "Wer seine Kinder nicht in die Schule schickt oder Mädchen die Teilnahme am Unterricht verbietet, dem muss etwa die Kinderbeihilfe gestrichen werden", zeigte Strache Motivationsmöglichkeiten auf, die den Steuerzahler nicht belasten.

"Nach Jahrzehnten der gescheiterten Zuwanderungs- und Integrationspolitik ist es höchste Zeit, dass die FPÖ diese Agenden wahrnimmt und den linkslinken Spinnereien auf Kosten der Österreicher ein Ende setzt", sagte Strache, der sich sicher ist, dass die autochthone österreichische Bevölkerung schon lange die Nase voll hat von linken Gesellschaftsexperimenten, die den Wohlstand der Österreicher gefährden.

