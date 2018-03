Steindl: Das "S" in SPÖ steht für Stillstand

Sozialisten ruhen sich auf Koalitionserfolgen aus – ÖVP bringt frischen Wind - Faymann-SPÖ müde

Wien, 6. August 2013 (ÖVP-PK) "Das 'S' in SPÖ steht offenbar für Stillstand. Es reicht bei Weitem nicht, sich auf Koalitionserfolgen auszuruhen, wie es die Sozialisten tun", stellt der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, ÖVP-Abgeordneter Konrad Steindl, klar. "Die ÖVP bringt frischen Wind und ist im Gegensatz zur Faymann-SPÖ keineswegs müde, für Österreich und eine erfolgreiche Zukunft hart zu arbeiten. Faymann sollte nicht immer wieder nur wiederholen, wie gut unser Land dasteht. Es braucht frische Konzepte, um unser Land wettbewerbsfähig zu halten und den nachfolgenden Generationen eine sichere Zukunft zu garantieren. Dafür steht die ÖVP, die der Partner der heimischen Familien und Unternehmen ist", unterstreicht Steindl. Die ÖVP hat die Konzepte, um den Mittelstand zu entlasten, Arbeitsplätze zu schaffen und den Wirtschaftsstandort zu stärken. Während Vizekanzler Michael Spindelegger mit Experten ein umfangreiches Maßnahmenpaket erarbeitet hat, liegen die Genossen auf der faulen Haut: "Außer einer verstaubten Belastungspolitik durch Faymann-Steuern und klassenkämpferischen Neiddebatten ist aus der Löwelstraße nichts zu hören", betont der ÖVP-Abgeordnete. "Wenn die SPÖ erschöpft ist, dann sollte sich Belastungskanzler Faymann selbst die Frage stellen, ob er in der Lage ist, das Bundeskanzleramt zu führen. Die Österreicherinnen und Österreicher verdienen einen Bundeskanzler, der wie Michael Spindelegger für unser Land arbeitet und es nach vorne bringen will", so Konrad Steindl abschließend. ****

