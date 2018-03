Industrie zu Integrationsbericht: Bildung und Integration als Standortsicherung

IV-Vize-GS Koren: Bildungsgarantie als definiertes Bildungs- und Qualifikationsniveau für alle Jugendlichen verankern - Elementarpädagogik stärken und aufwerten

Wien (OTS/PdI) - "Für junge Menschen ist ein Grundstock an allgemeiner Bildung unerlässlich, wollen sie erfolgreich in das Berufsleben eintreten. Dazu gehört, dass sie Lesen, Schreiben und Rechnen beherrschen, wenn sie ihre Bildungslaufbahn beenden", so der Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV) Mag. Peter Koren anlässlich des heute, Dienstag präsentierten Integrationsbericht. "Die angedachte 'Bildungspflicht' anstatt einer ausschließlich zeitlich definierten Schulpflicht ist erstrebenswert. Allerdings müsse das Bildungswesen alles dazu tun, damit junge Menschen die Bildungsziele so rasch als möglich erreichen", unterstützte der Vize-Generalsekretär die Forderung des Expertenrates. Die IV habe bereits im Juni 2013 in ihrem Strategiepapier "Bildung und Integration: Der Beitrag von Bildung zu erfolgreicher Integration" eine solche Bildungspflicht oder Bildungsgarantie vorgeschlagen. "Ziel muss sein, im Zeitraum von neun Jahren ein definiertes Bildungs- und Qualifikationsniveau zu erreichen. Wird dieses Niveau allerdings nicht erreicht, sollen Bildungsinhalte auch darüber hinaus innerhalb einer gewissen Zeitspanne nachgeholt und positiv zum Abschluss gebracht werden können. Dies müsse gleichermaßen für Jugendliche mit als auch ohne Migrationshintergrund gelten", so Koren.

In diesem Zusammenhang wird auch ersichtlich, wie wichtig Investitionen in die Frühförderung bzw. im elementarpädagogischen Bereich sind, denn damit wären zahlreiche Folgeprobleme im späteren Bildungsverlauf mit Sicherheit zu vermeiden. "Jeder in Frühförderung investierte Euro bringt volkswirtschaftlich gesehen einen mindestens achtfachen Nutzen als 'Return on Investment' bzw. 'Return on early Education' in den weiteren Schuljahren", betonte Koren. Zentrale Maßnahmen dafür seien die Schaffung von österreichweit einheitlichen und verbindlichen Qualitätsstandards in den elementarpädagogischen Einrichtungen sowie eine gezielte Sprachförderung im Kindergarten. Vor dem Hintergrund des bestehenden Fachkräftemangels sei dringend geboten, der Unterrepräsentanz von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der dualen Ausbildung entgegen zu wirken. "Der Fachkräftebedarf in den Unternehmen steigt, aber gute Lehrlinge sind immer schwieriger zu finden. Daher ist es ein Gebot der Stunde, vor allem junge Leute mit Migrationshintergrund vermehrt für die duale Ausbildung zu gewinnen, ihr Potenzial zu erkennen und zu heben", so der Vize-Generalsekretär. Dies sei nicht nur aus bildungs-und integrationspolitischer Sicht eine Notwendigkeit, sondern schlicht eine Standort- und Wettbewerbsfrage.

Besonders begrüßenswert ist die Forderung Bachelor-Absolventinnen und -Absolventen den Zugang zur Rot-Weiß-Rot-Karte zu gewähren, denn die Bachelor-Ausbildung orientiere sich stark am österreichischen Arbeitsmarkt: "Diese Personen sind gut ausgebildete junge motivierte Menschen, denen wir keine Möglichkeit bieten, trotz hohem Integrationsgrad auf dem österreichischen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dadurch verlieren wir qualifizierte Akademikerinnen bzw. Akademiker und damit auch einen innovativen Beitrag zur Steigerung des Wirtschaftswachstums", betonte der Vize-Generalsekretär.

Rückfragen & Kontakt:

IV-Newsroom

Tel.: +43 (1) 711 35-2306

info @ iv-newsroom.at

www.iv-net.at/medien