Ecoplus-Pocket Guide informiert über das Internet als Vertriebsweg

Bohuslav: Ein Service, um Unternehmen bei ihren Exporten zu unterstützen

St. Pölten (OTS/NLK) - Im internationalen Geschäft ist das Internet ein wichtiger Vertriebsweg und bietet viele Chancen. Wie Unternehmen diese nutzen und worauf sie bei ihrem Auftritt achten müssen, zeigt der neue KMU-Pocket Guide "Log in. Online zum Kunden" von ecoplus International. "Eine weitere Serviceleistung, um niederösterreichische Unternehmen in ihren Exportbestrebungen zu unterstützen", so Wirtschafts-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav, die auch betont: "Die in diesem kompakten Büchlein vorgestellten Möglichkeiten und Instrumente beziehen sich auf Online-Marketing in allen möglichen Facetten: E-Mail-Marketing, Suchmaschinenoptimierung oder Kundenbindung über Social Media wie Facebook, Twitter, YouTube & Co. Es wird gezeigt, wie die Online-Medien im kommunikativen Auftritt des Unternehmens eingesetzt werden können".

Der Pocket-Guide "Log in. Online zum Kunden" ist eine weitere Dienstleistung von ecoplus International, die niederösterreichische Klein- und Mittelbetriebe in ihren Exportaktivitäten maßgeschneidert unterstützt. "Internationale Geschäftsbeziehungen brauchen Zeit und vor allem ein exzellentes Netzwerk. Heutzutage wird dieses auch in einem hohen Maß im Online-Bereich aufgebaut. Ziel bei der Erstellung dieses Pocket Guides war es daher, die verschiedenen Möglichkeiten einfach und kompakt darzustellen und somit einen Überblick über die Möglichkeiten zu geben. Ab Mitte September startet ecoplus International zusätzlich mit einer Workshopreihe zu diesem Thema", erklären ecoplus Geschäftsführer Mag. Helmut Miernicki und ecoplus International Geschäftsführerin Dr. Gabriele Forgues.

Der neueste Pocket Guide ist damit ein weiteres Produkt der bereits etablierten Taschenbuchreihe von ecoplus International. Neben dem "KMU Pocket Guide Log in. Online zum Kunden" erhalten die Unternehmen bei den anderen Druckwerken Einblicke in erfolgreiche Vertriebswege, Distributionslogistik, Auslandsfinanzierung und Anregungen für den Geschäftsalltag mit Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern in den Ländern Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen, Rumänien, Russland und Türkei.

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Mag. Lukas Reutterer, Telefon 02742/9005-12026, e-mail lukas.reutterer @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftsagentur ecoplus, Mag. Gregor Lohfink, Telefon 02742/9000-19616, e-mail g.lohfink @ ecoplus.at, www.ecoplus.at/.

