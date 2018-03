ORF III mit John Wayne am "Western Wednesday" und Thema Gerichtsmedizin in "Treffpunkt Medizin"

Wien (OTS) - Barbara Rett trifft die größten Stars des Salzburger Festspielsommers zum Gespräch: Am Mittwoch, dem 7. August 2013, ist um 19.45 Uhr der österreichische Bariton Markus Werba zu Gast bei Kulturlady Barbara Rett. Markus Werba ist jung, fesch, lebenslustig, begabt und begehrt - mit einem Wort das totale Gegenteil des frustrierten und zwänglerischen Sixtus Beckmesser aus Wagners "Meistersingern von Nürnberg". Bis 27. August ist er in dieser Partie in der Regie des Regieexperimentierers Stefan Herheim und unter der musikalischen Leitung von Daniele Gatti im Großen Festspielhaus in Salzburg zu sehen. Bei den Salzburger Festspielen debütierte er 2005 als Papageno, eine Partie, in der er vergangenes Jahr nochmals großen Erfolg in der Harnoncourt-Interpretation hatte. Werba war aber auch als Roberto in "La finta giardiniera" zu hören. Im Februar dieses Jahres brillierte er in der Titelrolle von "Don Giovanni" in Turin, im November wird er an der Wiener Staatsoper als Papageno zu sehen sein. Barbara Rett spricht mit Markus Werba über die kleine Schar von Österreichern im internationalen Opernzirkus, über Richard Wagners Antisemitismus und das Klettern in den Kärntner Bergen.

"kreuz und quer" präsentiert um 20.15 Uhr mit "Morgenland: Ein Prophet verändert die Welt" den ersten Teil eines Islam-Dreiteilers. Danach folgt um 21.00 Uhr mit "Gesichter des Islam - Glaube und Kultur" ein Film über die Ziele des Islam als Religion und darüber, woran Muslime wirklich glauben.

"Treffpunkt Medizin" wendet sich dann um 22.00 Uhr den neuesten Entwicklungen in der Gerichtsmedizin zu. Althergebrachte Instrumente wie Skalpell und Mikroskop erhalten zunehmend Konkurrenz durch Tomographen und Photometrie. Das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern hat sich zu einem Forschungszentrum für neue gerichtsmedizinische Verfahren entwickelt. Bis diese neuen Methoden aber die herkömmliche Autopsie allenfalls ersetzen, werden noch Jahre vergehen. Am renommierten Institut für Rechtsmedizin in Bonn - wo unter anderem Slobodan Milosevic' Tod oder Christoph Daums Haare analysiert wurden - setzt man auf traditionelle Verfahren und ihre Verfeinerung.

Um 22.35 Uhr lädt ORF III wieder zum "Western Wednesday" - diese Woche "Mit Dynamit und frommen Sprüchen". John Wayne, Hollywoods Westernstar per excellence, mimt in diesem Kultfilm von Stuart Millar aus dem Jahr 1975 den einäugigen Haudegen Rooster Cogburn, der eine Bande von gefährlichen Banditen jagt. An seiner Seite Katharine Hepburn als ebenso bibelfeste wie schlagfertige Lady, die sich mit dem Deputy Marshall Cogburn zusammentut, um den Tod ihres Vaters zu rächen. Turbulent, humorig, kultig!

