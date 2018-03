Petra Wieser neue Geschäftsführerin des Fachverbandes Abfall- und Abwasserwirtschaft

Die Juristin aus Wels leitet seit 1. August die neue, eigenständige Geschäftsstelle des Verbandes, in dem 15 Berufsgruppen zusammengefasst sind

Wien (OTS/PWK558) - Mag. Petra Wieser (41) hat mit 1. August 2013 die Funktion der Geschäftsführerin des Fachverbandes Abfall- und Abwasserwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) übernommen. Zeitgleich erhält die österreichische Abfall- und Abwasserwirtschaft eine eigenständige Geschäftsstelle innerhalb der Wirtschaftskammer. Ein Schritt, den Fachverbandsobmann DI Helmut Ogulin, MBA, begrüßt: "Mit der Schaffung einer Geschäftsstelle wird man der Bedeutung unserer stetig wachsenden Branche gerecht. Die Tätigkeit unserer rund 4.500 Mitglieder beschränkt sich längst nicht mehr auf das bloße Sammeln und Verwerten von Abfällen.15 im Verband zusammengefasste Berufsgruppen machen unsere Branche durch innovative Umweltlösungen, qualifizierte Beratungstätigkeiten und hochtechnisierte Wiedergewinnungsmethoden wertvoller Ressourcen zum weit über die Landesgrenzen anerkannten Vorreiter in Sachen nachhaltiger Abfall- und Abwasserwirtschaft."

Die Juristin verfügt über 13 Jahre Erfahrung in der Wirtschaftskammerorganisation. Dem Fachverband Abfall- und Abwasserwirtschaft ist sie seit seiner Gründung im Jahr 2000 verbunden und war für diesen zunächst als Referentin tätig. Ab 2004 zeichnete die gebürtige Welserin als Referentin der Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik für die Betreuung des Abfall- und Altlastensanierungsbereiches verantwortlich und übernahm 2005 die Geschäftsführung der zur Nachhaltigkeitsagenda für Getränkeverpackungen in der WKÖ eingerichteten Arbeitsgemeinschaft.

Nun ihre ganze Kraft auf den Fachverband konzentrierend, sieht die neue Geschäftsführerin ihre Hauptaufgaben in der umfassenden Betreuung der im Fachverband vertretenen Berufsgruppen: "Angefangen von der Interessensvertretung über die Unterstützung und Beratung von Unternehmen in abfallrechtlichen Belangen bis hin zu Fragen der Aus-und Weiterbildung. Das Abfallrecht ist eine sehr komplexe und schnelllebige Materie. Das Thema Ressourcenschonung, Ressourcensicherheit wird in Zukunft insbesondere für die Abfallwirtschaft eine große Herausforderung und Chance zugleich und uns in nächster Zeit sehr beschäftigen." (JR)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Mag. Petra Wieser

Tel.: 05 90 900 5530

E-Mail: abfallwirtschaft @ wko.at

Internet: http://www.dieabfallwirtschaft.at